Dans un autre duel de bas de tableau, le Racing Santander a battu l’Espanyol, laissant les visiteurs catalans dans la zone de relégation après 10 matches.

L’Atlético Madrid a battu le Deportivo La Corogne 1-0 et reste dans le sillage de Barcelone, à seulement deux points du leader. L’Atlético a désormais remporté six matches de Liga d’affilée grâce à un but de Julian Alvarez. Parmi les autres résultats, le Deportivo Alavés et Málaga ont fait match nul 1-1, tandis que le Celta Vigo et le Real Betis se sont neutralisés 0-0.