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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Liga, 10e journée : le Real Madrid fait tomber le Barça, leader, grâce à un coup de maître de Mourinho

LaLiga
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
FC Barcelone
Kylian Mbappé

Retour complet sur les moments forts du week-end dernier en Liga espagnole. Au programme : les résultats, les principaux enseignements, les performances individuelles marquantes et bien plus encore, avec en tête d’affiche la victoire du Real Madrid en fin de match face au FC Barcelone.

Jose Mourinho a livré une démonstration au moment opportun, alors que le Real Madrid a battu le FC Barcelone, jusque-là invaincu, lors d’El Clasico dimanche. Retour sur ce match et les autres temps forts du week-end en première division espagnole.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelone 1-2 Real Madrid

    Le Real Madrid a signé le résultat du week-end en s’imposant 2-1 sur le terrain de son grand rival, le FC Barcelone, au Camp Nou. Kylian Mbappe a ouvert le score à la 41e minute, Raphinha a égalisé pour le Barça juste après l’heure de jeu, puis Mbappe a surgi pour offrir la victoire aux Madrilènes à la 87e minute. Le début de saison à 100 % du Barça a volé en éclats, et le Real Madrid s’est relancé dans la course au titre, à seulement trois points de Barcelone.

  • Athletic Club v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 4-0 Getafe

    Bilbao a largement battu Getafe, réduit à dix. Alex Berenguer a brillé avec un but et deux passes décisives. Ce résultat propulse Bilbao à la 8e place et laisse Getafe à un point seulement de la zone de relégation.

  • Rayo Vallecano 0-3 Elche

    Dans le bas du classement, Elche a décroché une précieuse victoire 3-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano et compte désormais un point d’avance sur son concurrent direct dans la lutte pour le maintien.

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  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALAFP

    Valence 1-2 Villarreal

    Encore un très mauvais résultat pour Valence, battu 1-2 à domicile par Villarreal au terme d’un match tendu à Mestalla. Les locaux ont ouvert le score à la 38e minute, mais le Sous-marin jaune a égalisé à la 69e grâce au latéral américain Alex Freeman. Entré en jeu, Georges Mikautadze a ensuite inscrit le but de la victoire à la 96e minute sur une passe décisive d’Alberto Moleiro, lui aussi remplaçant au coup d’envoi. Valence reste dans la zone de relégation avec seulement six points en 10 matches.

  • Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2-1 Espanyol

    Dans un autre duel de bas de tableau, le Racing Santander a battu l’Espanyol, laissant les visiteurs catalans dans la zone de relégation après 10 matches.

    L’Atlético Madrid a battu le Deportivo La Corogne 1-0 et reste dans le sillage de Barcelone, à seulement deux points du leader. L’Atlético a désormais remporté six matches de Liga d’affilée grâce à un but de Julian Alvarez. Parmi les autres résultats, le Deportivo Alavés et Málaga ont fait match nul 1-1, tandis que le Celta Vigo et le Real Betis se sont neutralisés 0-0.