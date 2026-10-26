Jose Mourinho a livré une démonstration au moment opportun, alors que le Real Madrid a battu le FC Barcelone, jusque-là invaincu, lors d’El Clasico dimanche. Retour sur ce match et les autres temps forts du week-end en première division espagnole.
La Liga, 10e journée : le Real Madrid fait tomber le Barça, leader, grâce à un coup de maître de Mourinho
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Barcelone 1-2 Real Madrid
Le Real Madrid a signé le résultat du week-end en s’imposant 2-1 sur le terrain de son grand rival, le FC Barcelone, au Camp Nou. Kylian Mbappe a ouvert le score à la 41e minute, Raphinha a égalisé pour le Barça juste après l’heure de jeu, puis Mbappe a surgi pour offrir la victoire aux Madrilènes à la 87e minute. Le début de saison à 100 % du Barça a volé en éclats, et le Real Madrid s’est relancé dans la course au titre, à seulement trois points de Barcelone.
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Athletic Bilbao 4-0 Getafe
Bilbao a largement battu Getafe, réduit à dix. Alex Berenguer a brillé avec un but et deux passes décisives. Ce résultat propulse Bilbao à la 8e place et laisse Getafe à un point seulement de la zone de relégation.
Rayo Vallecano 0-3 Elche
Dans le bas du classement, Elche a décroché une précieuse victoire 3-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano et compte désormais un point d’avance sur son concurrent direct dans la lutte pour le maintien.
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Valence 1-2 Villarreal
Encore un très mauvais résultat pour Valence, battu 1-2 à domicile par Villarreal au terme d’un match tendu à Mestalla. Les locaux ont ouvert le score à la 38e minute, mais le Sous-marin jaune a égalisé à la 69e grâce au latéral américain Alex Freeman. Entré en jeu, Georges Mikautadze a ensuite inscrit le but de la victoire à la 96e minute sur une passe décisive d’Alberto Moleiro, lui aussi remplaçant au coup d’envoi. Valence reste dans la zone de relégation avec seulement six points en 10 matches.
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Racing Santander 2-1 Espanyol
Dans un autre duel de bas de tableau, le Racing Santander a battu l’Espanyol, laissant les visiteurs catalans dans la zone de relégation après 10 matches.
L’Atlético Madrid a battu le Deportivo La Corogne 1-0 et reste dans le sillage de Barcelone, à seulement deux points du leader. L’Atlético a désormais remporté six matches de Liga d’affilée grâce à un but de Julian Alvarez. Parmi les autres résultats, le Deportivo Alavés et Málaga ont fait match nul 1-1, tandis que le Celta Vigo et le Real Betis se sont neutralisés 0-0.
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