Lens a lancé sa saison en remportant le Trophée des champions après une victoire 1-0 contre le PSG. Thauvin a inscrit le but décisif pour les Sang et Or, qui ont tenu bon malgré une longue infériorité numérique.

Cependant, le résultat a été complètement éclipsé par les vives critiques adressées à la LFP concernant l’organisation du match. Alors que cette affiche est censée se jouer sur terrain neutre, l’instance dirigeante du football français a choisi d’organiser la rencontre au stade Bollaert-Delelis, l’enceinte de Lens.