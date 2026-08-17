Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Yosua Arya

Traduit par

La LFP sous le feu des critiques après la victoire de Lens contre le PSG lors d’un Trophée des champions controversé

Paris Saint-Germain
Lens
Super Coupe
Lens vs Paris Saint-Germain

Lens s’est imposé 1-0 contre le Paris Saint-Germain pour remporter le Trophée des champions grâce à un but de Florian Thauvin. Cependant, l’instance dirigeante du football français, la LFP, a essuyé de vives critiques pour avoir organisé la rencontre au stade de Lens malgré des règles imposant un terrain neutre.

  • Lens remporte un trophée au milieu d’une controverse sur le lieu du match

    Lens a lancé sa saison en remportant le Trophée des champions après une victoire 1-0 contre le PSG. Thauvin a inscrit le but décisif pour les Sang et Or, qui ont tenu bon malgré une longue infériorité numérique.

    Cependant, le résultat a été complètement éclipsé par les vives critiques adressées à la LFP concernant l’organisation du match. Alors que cette affiche est censée se jouer sur terrain neutre, l’instance dirigeante du football français a choisi d’organiser la rencontre au stade Bollaert-Delelis, l’enceinte de Lens.

    • Publicité
  • FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP

    Un grave déséquilibre dans la foule suscite une vive polémique

    La décision d’organiser le match à Bollaert a offert à Lens un avantage écrasant face au PSG. Selon Madein Foot, environ 95 % du stade était rempli de supporters lensois, tandis que les fans du PSG étaient limités à seulement 1 850 billets dans le parcage visiteurs.

    L’atmosphère le jour du match ressemblait à celle d’une rencontre classique à domicile pour le club nordiste plutôt qu’à celle d’une affiche disputée en terrain neutre. La LFP a encore alimenté la polémique en maintenant les animations traditionnelles d’avant-match et de la mi-temps de Lens tout au long de l’événement.

  • L’organisation de la LFP sous le feu des critiques

    Le dispositif contrastait fortement avec l’édition 2023 de la compétition entre le PSG et Toulouse au Parc des Princes. À cette occasion, la LFP avait assuré une présentation neutre du match et mis en place une répartition stricte de 50-50 dans les tribunes entre les supporters des deux camps. Ce nouveau raté organisationnel intervient près d’un an après les précédents différends autour d’une rencontre reportée entre le PSG et Lens. Le même rapport indique également que le président de la LFP Vincent Labrune et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi étaient tous deux notamment absents de Bollaert.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP

    Que se passe-t-il ensuite ?

    Alors que Lens célèbre son triomphe face au PSG, les répercussions de l’organisation du match continueront de planer sur la LFP. La décision de contourner les règles imposant un terrain neutre a relancé le débat autour de la gouvernance et de l’équité des compétitions nationales. L’instance dirigeante fait désormais face à une pression croissante pour justifier son choix du stade hôte lors des prochaines éditions.

Ligue 1
Lens crest
Lens
RCL
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Rennes crest
Rennes
REN