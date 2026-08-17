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La LFP sous le feu des critiques après la victoire de Lens contre le PSG lors d’un Trophée des champions controversé
Lens remporte un trophée au milieu d’une controverse sur le lieu du match
Lens a lancé sa saison en remportant le Trophée des champions après une victoire 1-0 contre le PSG. Thauvin a inscrit le but décisif pour les Sang et Or, qui ont tenu bon malgré une longue infériorité numérique.
Cependant, le résultat a été complètement éclipsé par les vives critiques adressées à la LFP concernant l’organisation du match. Alors que cette affiche est censée se jouer sur terrain neutre, l’instance dirigeante du football français a choisi d’organiser la rencontre au stade Bollaert-Delelis, l’enceinte de Lens.
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Un grave déséquilibre dans la foule suscite une vive polémique
La décision d’organiser le match à Bollaert a offert à Lens un avantage écrasant face au PSG. Selon Madein Foot, environ 95 % du stade était rempli de supporters lensois, tandis que les fans du PSG étaient limités à seulement 1 850 billets dans le parcage visiteurs.
L’atmosphère le jour du match ressemblait à celle d’une rencontre classique à domicile pour le club nordiste plutôt qu’à celle d’une affiche disputée en terrain neutre. La LFP a encore alimenté la polémique en maintenant les animations traditionnelles d’avant-match et de la mi-temps de Lens tout au long de l’événement.
L’organisation de la LFP sous le feu des critiques
Le dispositif contrastait fortement avec l’édition 2023 de la compétition entre le PSG et Toulouse au Parc des Princes. À cette occasion, la LFP avait assuré une présentation neutre du match et mis en place une répartition stricte de 50-50 dans les tribunes entre les supporters des deux camps. Ce nouveau raté organisationnel intervient près d’un an après les précédents différends autour d’une rencontre reportée entre le PSG et Lens. Le même rapport indique également que le président de la LFP Vincent Labrune et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi étaient tous deux notamment absents de Bollaert.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Alors que Lens célèbre son triomphe face au PSG, les répercussions de l’organisation du match continueront de planer sur la LFP. La décision de contourner les règles imposant un terrain neutre a relancé le débat autour de la gouvernance et de l’équité des compétitions nationales. L’instance dirigeante fait désormais face à une pression croissante pour justifier son choix du stade hôte lors des prochaines éditions.
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