En se projetant vers la prochaine étape de son parcours d’entraîneur, l’ancienne star de Barcelone a souligné sa détermination à atteindre des sommets plus élevés sur le banc que sur le terrain.

Revenant sur sa deuxième opportunité avec l’équipe nationale, Marquez a déclaré : « J’ai une autre chance, cela ne m’est pas arrivé en tant que joueur lors de cinq Coupes du monde. Nous arrivons au même endroit, maintenant j’ai l’opportunité, tout d’abord de me qualifier pour la Coupe du monde, et j’espère que nous pourrons y arriver et accomplir quelque chose de différent. »

Reconnaissant l’ampleur de la tâche qui l’attend, le nouveau technicien a ajouté : « J’ai vécu une carrière extraordinaire en tant que joueur, maintenant j’ai une responsabilité plus grande, c’est une autre étape, je veux être sur le terrain en transmettant tout ce que je peux. J’espère pouvoir connaître autant de succès que j’en ai connu comme joueur. »

Évoquant les défis qui attendent son mandat, le sélectionneur a déclaré : « Il y aura des moments difficiles et compliqués, mais je suis convaincu que nous nous en sortirons. Je donnerai certainement tout ce que j’ai, et j’espère que les choses se passeront bien. »