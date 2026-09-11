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La légende mexicaine Rafael Marquez officiellement présentée comme sélectionneur du Mexique avec pour ambitieuse mission la Coupe du monde 2030
Une icône prend les rênes de la sélection nationale
La Fédération mexicaine de football a officiellement présenté Marquez jeudi comme le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A, avec pour mission de guider le groupe jusqu’à la Coupe du monde 2030. Âgé de 47 ans, il prend les rênes après avoir occupé le poste d’entraîneur adjoint sous Javier Aguirre d’août 2024 jusqu’à l’élimination du Mexique en huitièmes de finale cet été. Le légendaire ancien défenseur central est déterminé à emmener le Mexique plus loin que le cap des quarts de finale qui lui a échappé tout au long de sa carrière de joueur.
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Marquez vise la gloire sur le banc
En se projetant vers la prochaine étape de son parcours d’entraîneur, l’ancienne star de Barcelone a souligné sa détermination à atteindre des sommets plus élevés sur le banc que sur le terrain.
Revenant sur sa deuxième opportunité avec l’équipe nationale, Marquez a déclaré : « J’ai une autre chance, cela ne m’est pas arrivé en tant que joueur lors de cinq Coupes du monde. Nous arrivons au même endroit, maintenant j’ai l’opportunité, tout d’abord de me qualifier pour la Coupe du monde, et j’espère que nous pourrons y arriver et accomplir quelque chose de différent. »
Reconnaissant l’ampleur de la tâche qui l’attend, le nouveau technicien a ajouté : « J’ai vécu une carrière extraordinaire en tant que joueur, maintenant j’ai une responsabilité plus grande, c’est une autre étape, je veux être sur le terrain en transmettant tout ce que je peux. J’espère pouvoir connaître autant de succès que j’en ai connu comme joueur. »
Évoquant les défis qui attendent son mandat, le sélectionneur a déclaré : « Il y aura des moments difficiles et compliqués, mais je suis convaincu que nous nous en sortirons. Je donnerai certainement tout ce que j’ai, et j’espère que les choses se passeront bien. »
Le staff technique a été constitué rapidement
Marquez a constitué un staff très expérimenté, en nommant son ancien coéquipier en sélection lors de quatre Coupes du monde, Andres Guardado, aux côtés des entraîneurs adjoints Juan Manuel Lillo et Vidal Paloma.
Évaluant l’état de préparation de son staff et la structure déjà en place, le sélectionneur a expliqué : « Je ne pars pas de zéro. Le parcours entre mes débuts et la manière dont j’ai terminé avec Javier me donne confiance. Je connais déjà les joueurs et l’environnement, et je suis entouré d’un groupe de personnes expérimentées qui ont travaillé au plus haut niveau, ce qui correspond exactement à ce que nous voulons : faire passer l’équipe nationale au niveau supérieur. »
Le staff technique à dominante espagnole est encore renforcé par l’entraîneur des gardiens Xabier Mancisidor et le préparateur physique Pol Lorente pour soutenir le leadership de l’ancien entraîneur du Barça Atlètic.
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Début d’une éprouvante tournée américaine
Marquez passera son premier test à la tête de l’équipe lorsque le Mexique affrontera la Colombie au M&T Bank Stadium à Baltimore le 26 septembre. Cette rencontre lancera une exigeante tournée de quatre matches amicaux aux États-Unis, avec des confrontations contre le Pérou le 29 septembre, les États-Unis le 3 octobre et le Chili le 6 octobre. Ce calendrier soutenu offre une plateforme immédiate pour tester de nouvelles approches tactiques et évaluer la profondeur de l’effectif avant d’entamer le cycle compétitif vers 2030.
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