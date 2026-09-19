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La légende mexicaine Javier Aguirre en passe de faire son retour en Liga alors que Valence accélère les discussions pour nommer le successeur de Carlos Corberan
Aguirre apparaît comme la cible prioritaire
À la suite du départ de Corberan, le directeur sportif Braulio Vazquez a mené des négociations discrètes avec l’entourage d’Aguirre ces derniers jours. Selon MARCA, les deux parties ont eu une conversation décisive vendredi afin de finaliser un accord, portées par une volonté commune de trouver un terrain d’entente. Les entourages des entraîneurs rivaux approchés par le directeur sportif ont déjà concédé que le Mexicain tient la corde pour prendre les rênes de Valence.
Une riche expérience espagnole
Le club considère le technicien de 67 ans comme le profil idéal pour relancer l’effectif, en mettant en avant sa vaste expérience, son caractère affirmé et sa connaissance approfondie du football espagnol. Valence représenterait le septième club de Liga de sa carrière, après avoir déjà dirigé Osasuna, l’Atletico Madrid, le Real Saragosse, l’Espanyol, Leganes et Majorque. Aguirre est actuellement libre après avoir conclu son mandat avec le Mexique à l’issue de la Coupe du monde 2026.
Détails du contrat et objectifs de performance
Les conditions financières ne devraient pas constituer un obstacle majeur à la conclusion rapide d’un accord. Aguirre souhaite un contrat courant jusqu’à la fin de la saison actuelle, avec une option de prolongation pour la campagne suivante. Cette prolongation conditionnelle dépend entièrement de l’atteinte d’objectifs précis, le plus important étant d’assurer le maintien de Valence dans l’élite.
Planification de la trêve internationale
La direction n’est pas pressée d’annoncer cette nomination après que sa cible prioritaire, Ernesto Valverde, a refusé le poste afin de prolonger son année sabbatique. L’entraîneur intérimaire Oscar Sanchez dirigera l’équipe depuis le banc lors du déplacement de ce week-end sur la pelouse de la Real Sociedad. Le club a l’intention de profiter de la trêve internationale de trois semaines à venir pour permettre au futur entraîneur d’effectuer une mini-préparation de pré-saison à Paterna.
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