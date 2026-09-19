La légende mexicaine Javier Aguirre en passe de faire son retour en Liga alors que Valence accélère les discussions pour nommer le successeur de Carlos Corberan

À la suite du départ de Corberan, le directeur sportif Braulio Vazquez a mené des négociations discrètes avec l’entourage d’Aguirre ces derniers jours. Selon MARCA, les deux parties ont eu une conversation décisive vendredi afin de finaliser un accord, portées par une volonté commune de trouver un terrain d’entente. Les entourages des entraîneurs rivaux approchés par le directeur sportif ont déjà concédé que le Mexicain tient la corde pour prendre les rênes de Valence.