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La légende du Real Madrid Michel Salgado réalise un choix de carrière sensationnel en acceptant de prendre les rênes du modeste club brésilien de North EC
Les ambitieux petits poucets confirment une nomination surprise
Le club de Montes Claros a officiellement confirmé la nomination de Salgado pour mener de front son ambitieux projet à long terme. Fondé en 2022, North EC a connu une ascension fulgurante dans la hiérarchie du football, enchaînant deux promotions consécutives avant de remporter le titre du Campeonato Mineiro Modulo II en 2025. Sa progression rapide a culminé avec la conquête du Trofeu Inconfidencia lors de sa première saison dans l'élite du championnat d'État en 2026, lui assurant des qualifications inédites pour des compétitions nationales.
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Les Gladiators dévoilent un entraîneur de renom en coulisses
Les dirigeants du club ont annoncé l’arrivée de leur technicien de renom sur les réseaux sociaux, soulignant ainsi leurs grandes ambitions pour l’avenir. Souhaitant la bienvenue au double champion d’Europe à Montes Claros, le communiqué officiel du club indiquait : « À la tête du North dans le plus grand chapitre de notre histoire. Michel, ici, tu trouveras une ville, une région et un public qui osent rêver en grand. Tu apportes l’expérience des plus grandes scènes. Nous apportons la résilience de ceux qui n’ont jamais cessé d’y croire. Michel Salgado, c’est le North. 2027 est à l’horizon. Et le North est prêt à repousser les limites. »
Un pedigree galactique remplace son prédécesseur brésilien
L’arrivée de Salgado confirme la propension du club à nommer des figures illustres du football, après le vainqueur de la Coupe du monde 2002 Kleberson sur le banc. Le quinquagénaire affiche un pedigree immense, fort d’une décennie couronnée de succès à Madrid, avec deux titres en Ligue des champions et quatre sacres en Liga durant l’emblématique ère des Galactiques. Avant son arrivée en Amérique du Sud, l’ancien latéral a supervisé le développement des jeunes avec les sélections saoudiennes des moins de 15 ans et des moins de 16 ans, ainsi que l’initiative Future Falcons.
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Les préparatifs sur le plan national précèdent une campagne historique
Salgado a disposé de suffisamment de temps pour façonner un effectif compétitif avant que North EC ne découvre ses premières échéances en championnat national et en coupe. Le modeste club du Minas Gerais s’apprête à entrer dans l’histoire en quatrième division du Campeonato Brasileiro Serie D tout en se testant parallèlement en Copa do Brasil. L’adaptation de ses principes tactiques européens au contexte exigeant du football sud-américain représentera sans doute le test le plus relevé de la carrière d’entraîneur de l’Espagnol.
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