Les dirigeants du club ont annoncé l’arrivée de leur technicien de renom sur les réseaux sociaux, soulignant ainsi leurs grandes ambitions pour l’avenir. Souhaitant la bienvenue au double champion d’Europe à Montes Claros, le communiqué officiel du club indiquait : « À la tête du North dans le plus grand chapitre de notre histoire. Michel, ici, tu trouveras une ville, une région et un public qui osent rêver en grand. Tu apportes l’expérience des plus grandes scènes. Nous apportons la résilience de ceux qui n’ont jamais cessé d’y croire. Michel Salgado, c’est le North. 2027 est à l’horizon. Et le North est prêt à repousser les limites. »