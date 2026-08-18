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La légende du Nigeria Jay-Jay Okocha choisit Lionel Messi plutôt que Cristiano Ronaldo dans le débat sur le GOAT
Son mot sur le débat du GOAT
Le débat de longue date entre Messi et Ronaldo captive l’imagination des supporters comme des légendes du football depuis près de deux décennies. Peu de joueurs comprennent le génie individuel aussi bien que l’ancien international nigérian Okocha, réputé pour sa propre aisance technique lors de ses passages au Paris Saint-Germain et à Bolton Wanderers.
Lors de son passage dans The Obi One Podcast, aux côtés de John Obi Mikel et Chris McHardy, l’ancien capitaine des Super Eagles a été invité à trancher cette rivalité. Sans hésiter, Okocha a livré un verdict sans appel en faveur du maestro argentin.
- Getty Images Sport
Le génie artistique contre le sens du but d’élite
Tout en reconnaissant les réalisations exceptionnelles de Cristiano Ronaldo, Okocha a établi une nette distinction entre l’efficacité redoutable de l’attaquant portugais et le pur génie artistique de Messi. L’icône nigériane a comparé le caractère prolifique de Ronaldo à celui d’autres spécialistes d’élite de la surface.
« Messi, Messi. Ronaldo est un joueur spécial, mais pour moi, c’est un buteur. Il peut marquer 10 millions de buts. C’est un buteur. C’est comme (Erling) Haaland. Haaland est un buteur », a expliqué Okocha.
Le don naturel de Messi
En développant son analyse, Okocha a pointé le lien inné de Messi avec le ballon comme l’ultime élément de différenciation entre les deux grands noms du football moderne. Il a souligné que l’attaquant argentin joue avec une grâce naturelle qui le distingue d’une réussite athlétique acquise au prix d’efforts.
« Mais Messi, Messi est sur une autre planète. Messi, c’est de l’art. Messi est né pour jouer au football. Il tombera malade s’il ne joue pas au football. C’est un génie. Je veux dire, il faut lui reconnaître ça », a ajouté Okocha.
- AFP
Héritage et perspectives d’avenir
Les analyses d’Okocha soulignent la manière dont les meneurs de jeu d’élite perçoivent le football, en accordant plus de valeur à la créativité intrinsèque et à la liberté d’expression qu’à la seule production statistique. Messi comme Ronaldo continuent de définir l’ère moderne, mais les avis de figures iconiques comme Okocha maintiennent le débat plus vivant que jamais.
Alors que les deux légendes écrivent les derniers chapitres de leurs carrières riches en succès, les évaluations d’anciennes gloires offrent un regard unique sur l’impact durable qu’elles laissent. Les supporters du monde entier continueront de débattre de leur héritage pendant des générations.
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