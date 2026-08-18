Le débat de longue date entre Messi et Ronaldo captive l’imagination des supporters comme des légendes du football depuis près de deux décennies. Peu de joueurs comprennent le génie individuel aussi bien que l’ancien international nigérian Okocha, réputé pour sa propre aisance technique lors de ses passages au Paris Saint-Germain et à Bolton Wanderers.

Lors de son passage dans The Obi One Podcast, aux côtés de John Obi Mikel et Chris McHardy, l’ancien capitaine des Super Eagles a été invité à trancher cette rivalité. Sans hésiter, Okocha a livré un verdict sans appel en faveur du maestro argentin.