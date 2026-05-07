Le FC Andorre a publiquement contesté la version des faits présentée par l’arbitre. Dans un communiqué officiel, le club a affirmé que les événements décrits dans l’annexe arbitrale ne s’étaient pas déroulés tel que rapporté et a annoncé son intention de produire des preuves pour défendre Piqué.

« Le FC Andorre exprime son profond désaccord avec le contenu du rapport de l’arbitre correspondant au match disputé hier, vendredi 1ᵉʳ mai, contre Albacete », indique un communiqué publié sur le site officiel du club.

« Après analyse, le club considère que certains éléments du rapport ne reflètent pas fidèlement le déroulement des événements ni les déclarations échangées entre l’arbitre et ses représentants. Par conséquent, le FC Andorre demande la rectification du rapport et la fourniture d’une transcription exacte des faits. »

Malgré cette contestation, la RFEF a infligé des sanctions plus étendues que les simples punitions individuelles. Elle a ordonné la fermeture des espaces VIP et des loges du stade, où Piqué et Nogues prennent habituellement place pour suivre la rencontre.

Plusieurs membres du club ont par ailleurs été sanctionnés : le président Ferran Vilaseca a écopé de quatre mois de suspension, tandis que le délégué Cristian Lanzarote a reçu trois matches de suspension. L’entraîneur Carles Manso, l’entraîneur des gardiens Daniel Ortiz et plusieurs membres du staff médical ont également été suspendus.