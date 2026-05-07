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La légende du FC Barcelone Gerard Piqué a écopé d’une lourde suspension à la suite d’un accrochage avec l’arbitre lors du match contre Andorre
La RFEF sanctionne Piqué après l'incident à Albacete
La RFEF a infligé des sanctions disciplinaires à Piqué après un incident survenu lors de la rencontre de Segunda División entre Andorre et Albacete. L’ancien international espagnol écope de deux mois d’interdiction de toute activité liée au football et de six matches de suspension.
Cette décision fait suite à l’examen, par la commission de discipline de la RFEF, du rapport de l’arbitre Alonso de Ena Wolf après la défaite 1-0 d’Andorre. Le document relate que Piqué s’est approché de l’équipe arbitrale à la mi-temps puis à la fin de la rencontre disputée à l’Estadi Nacional. Conclusion : son attitude a dépassé les limites disciplinaires, entraînant les sanctions annoncées mercredi.
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Le rapport de l’arbitre détaille les propos qui auraient été tenus.
Selon le rapport officiel de l’arbitre, Ena Wolf, Piqué aurait tenu des propos provocateurs à l’égard de l’équipe arbitrale. Le document précise que l’ancien défenseur a mis en garde les officiels sur leur sécurité alors qu’ils quittaient la pelouse.
Selon le document, Piqué aurait déclaré : « Partez avec une escorte, ils pourraient vous attaquer. » Le rapport indique également qu’il a laissé entendre que les arbitres seraient confrontés à un environnement plus hostile ailleurs, en déclarant : « Dans un autre pays, on vous tabasserait, mais ici, en Andorre, nous sommes un pays civilisé. »
La commission disciplinaire a qualifié ces propos de « violence légère » à l’égard des officiels de match. Le directeur sportif Jaume Nogues a également été sanctionné dans le cadre de cette décision.
Andorre rejette les accusations alors que le club est sanctionné.
Le FC Andorre a publiquement contesté la version des faits présentée par l’arbitre. Dans un communiqué officiel, le club a affirmé que les événements décrits dans l’annexe arbitrale ne s’étaient pas déroulés tel que rapporté et a annoncé son intention de produire des preuves pour défendre Piqué.
« Le FC Andorre exprime son profond désaccord avec le contenu du rapport de l’arbitre correspondant au match disputé hier, vendredi 1ᵉʳ mai, contre Albacete », indique un communiqué publié sur le site officiel du club.
« Après analyse, le club considère que certains éléments du rapport ne reflètent pas fidèlement le déroulement des événements ni les déclarations échangées entre l’arbitre et ses représentants. Par conséquent, le FC Andorre demande la rectification du rapport et la fourniture d’une transcription exacte des faits. »
Malgré cette contestation, la RFEF a infligé des sanctions plus étendues que les simples punitions individuelles. Elle a ordonné la fermeture des espaces VIP et des loges du stade, où Piqué et Nogues prennent habituellement place pour suivre la rencontre.
Plusieurs membres du club ont par ailleurs été sanctionnés : le président Ferran Vilaseca a écopé de quatre mois de suspension, tandis que le délégué Cristian Lanzarote a reçu trois matches de suspension. L’entraîneur Carles Manso, l’entraîneur des gardiens Daniel Ortiz et plusieurs membres du staff médical ont également été suspendus.
- AFP
Un recours est probable, les problèmes disciplinaires s’accumulant.
Andorre entend contester cette décision pour laver le nom de Piqué. Le club prévoit de présenter des preuves contrariant la version des faits de l’arbitre. Cet incident s’ajoute à une série croissante de problèmes disciplinaires cette saison. D’après plusieurs sources, Andorre aurait déjà écopé de plus de 47 000 dollars d’amendes pour des comportements récurrents, ce qui accentue encore la pression sur le projet mené par l’ancien défenseur du FC Barcelone.