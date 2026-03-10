Getty
La légende du Celtic Gordon Strachan se demande pourquoi les entraîneurs doivent rendre des comptes à des personnes « portant des masques et frappant les policiers » alors que Wilfried Nancy et Ange Postecoglou ont eu des règnes courts
De courts règnes des deux côtés de la division Old Firm
À une époque où les supporters peuvent exprimer leurs griefs plus fort que jamais, les réseaux sociaux servant souvent de baromètre du mécontentement interne, les règnes courts sur le banc des entraîneurs sont de plus en plus fréquents.
On a pu observer des exemples de ce phénomène des deux côtés de Glasgow en 2025-2026, avec le départ précipité de Nancy du Celtic Park quelques semaines seulement après son arrivée en provenance de la MLS, tandis que Russell Martin a été limogé par les Rangers en octobre après 17 matchs à la tête de l'équipe.
Les clubs de Premier League accordent peu de temps à Postecoglou et Frank
En Angleterre, Postecoglou n'a remporté aucun des huit matchs qu'il a disputés à la tête de Forest - les Reds ayant également écarté Sean Dyche pour se tourner vers leur quatrième entraîneur de la saison - tandis que Graham Potter et Thomas Frank font partie de ceux qui ont été licenciés respectivement par West Ham et Tottenham.
L'ancien milieu de terrain de Manchester United et de Leeds, Strachan, connaît bien la pression liée au métier d'entraîneur au plus haut niveau, ayant travaillé dans des clubs et en équipe nationale, et s'inquiète de l'influence que les supporters ont désormais sur les décisions prises au niveau de la direction.
Les propriétaires cèdent-ils à la pression des supporters ?
Il a été témoin de scènes déplaisantes dimanche à Ibrox, lorsque des supporters des deux camps rivaux de l'Old Firm ont envahi le terrain et se sont livrés à des échauffourées qualifiées de « méprisables ».
S'exprimant en association avec Covers.com, site de paris sur le football, Strachan, qui a dirigé le Celtic pendant quatre ans entre 2005 et 2009, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si les propriétaires cédaient à la pression des supporters afin de ne pas devenir eux-mêmes la cible de leur colère : « C'est possible, mais il y a aussi des propriétaires impatients, donc cela dépend vraiment des personnes qui dirigent les clubs.
En ce qui concerne la pression des supporters, nous avons vu dimanche des supporters du Celtic et des Rangers envahir le terrain et commettre des actes de violence. Ces personnes qui courent sur le terrain sont les mêmes qui réclament sur les réseaux sociaux le licenciement des managers et des présidents. Ce sont elles auxquelles nous, les managers, devons rendre des comptes. Honnêtement, réfléchissez-y un instant : ce sont ces personnes qui remettent en question nos compétences de managers, qui portent des masques et qui frappent les policiers.
Lorsque les journalistes se réunissent pour écrire sur les managers et les membres du conseil d'administration d'un club et qu'ils disent « les supporters sont mécontents », parlent-ils de ce groupe de personnes qui se sont presque battues sur le terrain ? Nous vivons dans un monde fou où nous devons rendre des comptes à ces personnes. Je trouve cela vraiment difficile quand quelqu'un dit : « Les supporters pensent ceci », car nous venons d'avoir un bref aperçu du genre de personnes qu'ils sont vraiment. »
Les grands clubs à la recherche de nouveaux entraîneurs permanents
Le Celtic est de retour sous la houlette de Martin O'Neill, qui prend les rênes à titre intérimaire pour la deuxième fois cette saison. Un poste permanent sera à pourvoir cet été, tandis que des clubs comme les Spurs et Manchester United sont également à la recherche d'entraîneurs à plein temps afin de répondre aux attentes de leurs supporters exigeants.
