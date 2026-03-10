La légende du Celtic Gordon Strachan se demande pourquoi les entraîneurs doivent rendre des comptes à des personnes « portant des masques et frappant les policiers » alors que Wilfried Nancy et Ange Postecoglou ont eu des règnes courts

Il a été témoin de scènes déplaisantes dimanche à Ibrox, lorsque des supporters des deux camps rivaux de l'Old Firm ont envahi le terrain et se sont livrés à des échauffourées qualifiées de « méprisables ».

S'exprimant en association avec Covers.com, site de paris sur le football, Strachan, qui a dirigé le Celtic pendant quatre ans entre 2005 et 2009, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si les propriétaires cédaient à la pression des supporters afin de ne pas devenir eux-mêmes la cible de leur colère : « C'est possible, mais il y a aussi des propriétaires impatients, donc cela dépend vraiment des personnes qui dirigent les clubs.

En ce qui concerne la pression des supporters, nous avons vu dimanche des supporters du Celtic et des Rangers envahir le terrain et commettre des actes de violence. Ces personnes qui courent sur le terrain sont les mêmes qui réclament sur les réseaux sociaux le licenciement des managers et des présidents. Ce sont elles auxquelles nous, les managers, devons rendre des comptes. Honnêtement, réfléchissez-y un instant : ce sont ces personnes qui remettent en question nos compétences de managers, qui portent des masques et qui frappent les policiers.

Lorsque les journalistes se réunissent pour écrire sur les managers et les membres du conseil d'administration d'un club et qu'ils disent « les supporters sont mécontents », parlent-ils de ce groupe de personnes qui se sont presque battues sur le terrain ? Nous vivons dans un monde fou où nous devons rendre des comptes à ces personnes. Je trouve cela vraiment difficile quand quelqu'un dit : « Les supporters pensent ceci », car nous venons d'avoir un bref aperçu du genre de personnes qu'ils sont vraiment. »