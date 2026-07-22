Dans sa dernière chronique pour Sky Sport, Matthäus a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant l’ailier et un éventuel transfert en Espagne. Il a écrit : « Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé sur l’avenir d’Olisye, mais je vois la situation avec sérénité.

Uli Hoeness a déjà clairement pris position il y a quelques semaines, expliquant que le joueur restait au Bayern et que le Real Madrid pouvait s'épargner tout appel. Olisye est sous contrat à Munich, et le club ne souhaite pas le céder. Les dirigeants veulent remporter des titres et ont déjà réalisé deux très bons transferts ; je suis convaincu que leur planification n'est pas encore terminée. »



