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La légende du Bayern Munich se dit « parfaitement sereine » au sujet de l’avenir de Michael Olise, alors que le Real Madrid songerait à une offre historique pour l’ailier international français
Matthaus s'exprime sur les dernières rumeurs de transfert
Dans sa dernière chronique pour Sky Sport, Matthäus a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant l’ailier et un éventuel transfert en Espagne. Il a écrit : « Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé sur l’avenir d’Olisye, mais je vois la situation avec sérénité.
Uli Hoeness a déjà clairement pris position il y a quelques semaines, expliquant que le joueur restait au Bayern et que le Real Madrid pouvait s'épargner tout appel. Olisye est sous contrat à Munich, et le club ne souhaite pas le céder. Les dirigeants veulent remporter des titres et ont déjà réalisé deux très bons transferts ; je suis convaincu que leur planification n'est pas encore terminée. »
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Des statistiques impressionnantes confortent la position ferme du Bayern Munich
La position ferme adoptée par le club s'appuie sur les statistiques remarquables de l'international français. Lors de sa saison éclatante avec le Bayern Munich, Olisye a disputé 57 matches toutes compétitions confondues.
Cet attaquant dynamique s’est révélé une menace constante, inscrivant 25 buts et délivrant 28 passes décisives, des performances déterminantes dans la conquête du titre national. De plus, Matthäus a souligné l’importance tactique de son poste.
Il a toutefois souligné que si Olisye occupe le poste de meneur de jeu (n°10) en équipe de France, il se montre nettement plus à l’aise et décisif sur l’aile droite chez les champions d’Allemagne.
Meilleur meneur de jeu de la dernière Coupe du monde
Cet été, Olisye a transposé son excellente forme en club sur la scène internationale. Bien que la France ait terminé quatrième de la récente Coupe du monde aux États-Unis, il s’est imposé comme le meneur de jeu incontournable du tournoi, avec sept passes décisives à son actif.
Le Bayern Munich a entamé lundi sa préparation estivale sans ses internationaux, mais Matthäus ne s'en inquiète pas : « Bien sûr, un entraîneur préfère toujours disposer de son effectif au plus tôt, mais il est habituel que les joueurs rentrent plus tard après un tournoi, et je ne pense pas que cela soit un désavantage par rapport à la concurrence. »
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En prévision de la prochaine campagne
En perspective de la saison à venir, Matthaus a déclaré : « Je pense que le Bayern Munich alignera l'an prochain une équipe encore plus forte que celle de l'exercice précédent. » Olisye rentrera bientôt de congé pour intégrer la préparation estivale. L'ailier entend maintenir son excellent niveau de performance tandis que le groupe visera de nouveaux titres.
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