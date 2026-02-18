La légende des Lionesses, Chloe Kelly, peut encore sauver une saison marquée par les blessures alors que l'héroïne de l'Euro anglais revient dans les rangs d'Arsenal pour la fin de saison

Jusqu'à présent, cela ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Les blessures ont considérablement limité Kelly, qui n'a pu disputer qu'un seul match de Super League féminine cette saison. En effet, alors qu'elle semblait prendre de l'élan avant la trêve hivernale, elle a dû quitter le terrain à la 23e minute du match remporté par l'Angleterre contre le Ghana en raison d'un problème au genou.

Mercredi dernier, Kelly a toutefois pu faire sa première apparition depuis la trêve internationale de décembre, et elle s'est montrée très en forme lors de la victoire 4-0 d'Arsenal contre OH Leuven, un résultat qui a pratiquement assuré la place des Gunners en quarts de finale de la Ligue des champions. On espère que cela marquera le début d'une fin de saison en fanfare pour une joueuse qui a débuté cette campagne sous les projecteurs, mais qui n'a pas encore démontré ses qualités de gagnante et de championne.