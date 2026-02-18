Goal.com
La légende des Lionesses, Chloe Kelly, peut encore sauver une saison marquée par les blessures alors que l'héroïne de l'Euro anglais revient dans les rangs d'Arsenal pour la fin de saison

À l'aube de la saison 2025-2026, rares étaient ceux qui pouvaient rivaliser avec Chloe Kelly en termes de dynamique. Elle a été la héroïne des Lionesses cet été, marquant le penalty qui a permis à l'Angleterre de remporter le titre de championne d'Europe 2025, après avoir également brillé en quarts de finale et en demi-finales, permettant ainsi à son équipe d'accéder à la finale contre l'Espagne. Après avoir obtenu un transfert définitif à Arsenal, où elle avait aidé les Gunners à remporter la Ligue des champions en mai alors qu'elle était prêtée, Kelly se sentait prête pour une saison exceptionnelle.

Jusqu'à présent, cela ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Les blessures ont considérablement limité Kelly, qui n'a pu disputer qu'un seul match de Super League féminine cette saison. En effet, alors qu'elle semblait prendre de l'élan avant la trêve hivernale, elle a dû quitter le terrain à la 23e minute du match remporté par l'Angleterre contre le Ghana en raison d'un problème au genou.

Mercredi dernier, Kelly a toutefois pu faire sa première apparition depuis la trêve internationale de décembre, et elle s'est montrée très en forme lors de la victoire 4-0 d'Arsenal contre OH Leuven, un résultat qui a pratiquement assuré la place des Gunners en quarts de finale de la Ligue des champions. On espère que cela marquera le début d'une fin de saison en fanfare pour une joueuse qui a débuté cette campagne sous les projecteurs, mais qui n'a pas encore démontré ses qualités de gagnante et de championne.

    heure de grande écoute

    C'est à peu près à cette époque l'année dernière que Kelly a vraiment commencé à s'imposer dans une saison 2025 qui s'avérerait cruciale pour elle, son club et son pays. Après avoir obtenu un prêt pour échapper à une situation difficile à Manchester City, Kelly a fait ses débuts pour la deuxième fois dans le club de son enfance, Arsenal, lors du derby du nord de Londres le 16 février, ce qui lui a permis de se glisser dans l'équipe d'Angleterre qu'elle avait initialement manquée pour la trêve internationale de ce mois-là.

    Quelques semaines plus tard, Kelly a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de son premier match en WSL depuis près de cinq mois, ce qui a marqué le début d'une série de performances remarquables pour une joueuse qui avait à peine foulé le terrain pendant la première moitié de la saison. Avec deux buts et cinq passes décisives lors des 12 derniers matchs de la saison d'Arsenal, elle a aidé les Gunners à décrocher leur place en Ligue des champions pour cette saison et, surtout, le titre européen en mai.

    Un autre grand été

    Compte tenu de la façon dont sa saison s'est terminée et de son histoire marquée par des moments forts pour l'Angleterre au fil des ans, il n'est peut-être pas surprenant que Kelly ait occupé le devant de la scène lors du coup d'envoi de l'Euro 2025, même si elle n'a pas disputé le moindre match avec les Lionesses. L'ailière a marqué un but ou délivré une passe décisive lors des trois matchs à élimination directe de son pays, et a également marqué lors des deux séances de tirs au but remportées par l'Angleterre, permettant à l'équipe de Sarina Wiegman de conserver son titre de 2022, également scellé par un but de Kelly.

    « Elle adore ces moments », a déclaré Wiegman à propos de Kelly après que son penalty ait décidé de l'issue de la séance de tirs au but en finale contre l'Espagne. « Elle veut vraiment tirer le penalty. Être capable de marquer ce penalty sous une telle pression est très impressionnant. »

    Problèmes liés aux blessures

    Tout était prêt pour que Kelly poursuive sur sa lancée lors de la saison 2025-2026, de retour sous les couleurs d'Arsenal de manière permanente, de nouveau en grâce et de retour sur le terrain pour son club et son pays. Mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi.

    Kelly a manqué un match à West Ham en début de saison en raison d'une blessure, a porté un bandage visible sur son genou droit pendant quelques semaines après cela et n'était pas dans son assiette pendant qu'elle soignait sa blessure, n'inscrivant que deux buts et trois passes décisives en 12 apparitions avant d'être contrainte de quitter le terrain lors du dernier match de l'Angleterre en 2025.

    L'ailière a ensuite passé près de deux mois sur la touche, avant de revenir juste à temps pour participer à la victoire d'Arsenal en Coupe des clubs champions féminins de la FIFA à la fin du mois de janvier.

    Retour tant attendu

    Mais la bonne nouvelle, c'est que Kelly est de retour, juste à temps pour ces grands matchs qu'elle semble apprécier plus que la plupart des autres. L'ailière a progressivement augmenté son temps de jeu au cours des dernières semaines, entrant en jeu contre l'AS FAR, les Corinthians et Man City avant de débuter à Louvain, où elle s'est montrée étonnamment affûtée compte tenu de son temps passé sur le banc.

    Kelly a joué une heure en Belgique avant d'être remplacée par Alessia Russo et elle a impressionné, notamment par sa passe parfaite qui a permis à Olivia Smith de marquer. C'était l'une des trois passes précises de la star anglaise, un nombre seulement dépassé par les quatre passes de Katie McCabe, qui a eu les 90 minutes pour les accumuler. Les passes de Kelly étaient précises, son jeu était positif et son travail défensif était également solide, dans une victoire dominante.

    « Je me sens vraiment bien, j'accumule les minutes de jeu, je prends de l'élan, je me débarrasse de la rouille », a-t-elle déclaré après le match.

    Créer une dynamique

    Bien que le déplacement d'Arsenal à Brighton ait été reporté dimanche, Kelly a encore deux matchs importants à disputer avant la prochaine trêve internationale pour continuer à accumuler du temps de jeu et à maintenir son élan. Mercredi, les Gunners accueillent Louvain pour le match retour des barrages de la Ligue des champions, puis ils reçoivent Bristol City, club de deuxième division, dans le nord de Londres ce week-end, dans le cadre de la FA Cup. Les champions d'Europe seront largement favoris dans ces deux matchs, ce qui permettra à Kelly de retrouver son meilleur niveau sans trop de pression.

    Son retour ne pouvait pas mieux tomber pour l'Angleterre, étant donné que les Lionesses seront privées d'Ella Toone et de Beth Mead pendant la trêve internationale, qui commence après le week-end de la FA Cup. La créativité de Kelly pourrait être déterminante lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde contre l'Ukraine et l'Islande, qui devraient toutes deux se replier en défense et compliquer la tâche de l'attaque anglaise.

    Prêt à briller

    Après cela, les grands matchs s'enchaînent à un rythme effréné. À moins que Louvain ne réalise un exploit incroyable mercredi, Arsenal disputera dans quelques semaines un quart de finale aller-retour de Ligue des champions contre Chelsea, et les Gunners devraient également participer aux quarts de finale de la FA Cup. En WSL, chaque match est crucial, compte tenu de la lutte serrée pour la qualification européenne. Après le report de leur déplacement à Brighton dimanche, les Gunners comptent désormais quatre points de retard sur Chelsea, troisième et dernière place qualificative pour l'UWCL, mais avec deux matchs en moins.

    Heureusement, Arsenal peut compter sur Kelly, une joueuse qui excelle dans ces moments-là, et dispose d'une belle marge de manœuvre pour la remettre à niveau à temps pour ces rencontres.

    « Elle nous a manqué », a déclaré la coach des Gunners, Renee Slegers, à propos de l'ailière lors de son retour sur le terrain à la fin du mois dernier. « Elle est tellement motivée, tellement impliquée, et cela se voit sur le terrain. Elle voulait revenir et avoir un impact sur l'équipe. On sent vraiment cette envie, c'est donc très positif pour nous, en tant qu'équipe, d'avoir Chloe de retour. »

    En effet, cette joueuse ne se contente pas de décider du sort des matchs, elle décide du sort des matchs les plus importants. Arsenal le sait, l'Angleterre le sait, et le club comme le pays espèrent que Kelly pourra le prouver à nouveau avant la fin d'une saison qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, s'est avérée difficile jusqu'à présent.

