Getty Images Sport
Traduit par
La légende de Tottenham, Glenn Hoddle, suggère de manière sensationnelle qu'il interviendrait et prendrait les rênes des Spurs afin de tenter de les sauver de la relégation en Premier League
Une lutte désespérée pour la survie
Tudor a pris la relève de Thomas Frank le 14 février et a supervisé jusqu'à présent trois matchs de Premier League, que les Spurs ont tous perdus. Le dernier coup dur est survenu jeudi avec une défaite démoralisante 3-1 contre Crystal Palace, un résultat qui a poussé de nombreux supporters à réclamer un nouveau changement à la tête de l'équipe avant la fin de la saison actuelle et avant que la menace de relégation ne devienne réalité.
- Getty Images Sport
Une légende prête à répondre à l'appel
Hoddle, aujourd'hui âgé de 68 ans, s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs du club avant d'en devenir l'entraîneur entre 2001 et 2003. Dans le podcast « Could It Be Magic », il a exprimé son désir sincère d'aider le club de son enfance. Lorsqu'on lui a demandé, avant la défaite contre Palace, si un retour à la direction l'intéressait, Hoddle a répondu sans équivoque : « Je pense que oui. En particulier à Tottenham, car c'est mon club. Je le soutiens depuis l'âge de huit ans. Il a donc occupé une place importante dans ma vie. »
Réflexion sur un premier passage difficile
L'ancien sélectionneur de l'Angleterre estime que son premier mandat à la tête des Spurs a été entravé par des contraintes financières. Revenant sur cette période, Hoddle explique : « Je dois dire que je les ai probablement dirigés au mauvais moment. Disons-le ainsi. Sur le plan politique et financier, il n'y avait pas d'argent. Ce n'était certainement pas ce qu'on m'avait dit avant mon arrivée. »
- AFP
Un partenariat potentiel avec Robbie Keane
On a suggéré à Hoddle que l'ancien attaquant des Spurs Robbie Keane pourrait être candidat au poste, après avoir connu le succès avec l'équipe hongroise Ferencvaros. Il a ajouté : « Robbie fait du bon travail en tant que jeune entraîneur, mais avoir quelqu'un d'expérimenté comme moi... ce serait une bonne formule à bien des égards. Je pense que c'est une décision judicieuse... on apprend sur le tas, mais on peut apprendre sur le tas tout en bénéficiant de l'expérience de ceux qui nous entourent. »
Publicité