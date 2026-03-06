La légende de Tottenham, Glenn Hoddle, suggère de manière sensationnelle qu'il interviendrait et prendrait les rênes des Spurs afin de tenter de les sauver de la relégation en Premier League

Hoddle, aujourd'hui âgé de 68 ans, s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs du club avant d'en devenir l'entraîneur entre 2001 et 2003. Dans le podcast « Could It Be Magic », il a exprimé son désir sincère d'aider le club de son enfance. Lorsqu'on lui a demandé, avant la défaite contre Palace, si un retour à la direction l'intéressait, Hoddle a répondu sans équivoque : « Je pense que oui. En particulier à Tottenham, car c'est mon club. Je le soutiens depuis l'âge de huit ans. Il a donc occupé une place importante dans ma vie. »