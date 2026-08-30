La légende de Manchester United Rio Ferdinand fait une énorme déclaration sur Lisandro Martinez après la victoire contre Ipswich

Manchester United a décroché une impressionnante victoire 5-2 contre Ipswich à Old Trafford dimanche, après avoir remonté un retard concédé en début de match. Michael Carrick a vu son équipe encaisser deux buts face au promu, mais un triplé sensationnel de Bruno Fernandes a renversé la rencontre.

Un but contre son camp de Jacob Greaves et un lob bien exécuté de Bryan Mbeumo ont complété le score. Revenant sur le match sur sa chaîne YouTube, comme le rapporte Metro, Ferdinand a préféré mettre l’accent sur la performance de Martinez, qui honorait sa première titularisation de la saison aux côtés de Harry Maguire en défense centrale, plutôt que sur les erreurs défensives de l’équipe.