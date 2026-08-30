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Rio Ferdinand 2025Getty Images
Moataz Elgammal

Traduit par

La légende de Manchester United Rio Ferdinand fait une énorme déclaration sur Lisandro Martinez après la victoire contre Ipswich

R. Ferdinand
L. Martinez
Manchester United
Premier League

Rio Ferdinand a couvert Lisandro Martinez d’éloges après la renversante victoire en remontée de Manchester United contre Ipswich dimanche. L’ancien défenseur estime que l’Argentin n’a actuellement aucun égal dans le football mondial en ce qui concerne son exceptionnelle qualité de passe et son sang-froid balle au pied, malgré une erreur en fin de match lors de cette rencontre animée à Old Trafford.

  • En renversant Ipswich

    Manchester United a décroché une impressionnante victoire 5-2 contre Ipswich à Old Trafford dimanche, après avoir remonté un retard concédé en début de match. Michael Carrick a vu son équipe encaisser deux buts face au promu, mais un triplé sensationnel de Bruno Fernandes a renversé la rencontre.

    Un but contre son camp de Jacob Greaves et un lob bien exécuté de Bryan Mbeumo ont complété le score. Revenant sur le match sur sa chaîne YouTube, comme le rapporte Metro, Ferdinand a préféré mettre l’accent sur la performance de Martinez, qui honorait sa première titularisation de la saison aux côtés de Harry Maguire en défense centrale, plutôt que sur les erreurs défensives de l’équipe.

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    Ferdinand avance une déclaration audacieuse sur Martinez

    Martinez a commis une erreur dans le temps additionnel, ce qui a permis à Julio Enciso de lui chiper le ballon avant de servir Chuba Akpom pour un but de consolation tardif. Malgré cette erreur, Ferdinand tenait à saluer le joueur recruté pour 57 millions de livres sterling.

    Ferdinand a déclaré : « Martinez, au passage, nous avons encaissé deux buts aujourd’hui, mais ce dont j’aimerais parler, c’est de sa qualité balle au pied. J’irais jusqu’à dire que Martinez est actuellement le meilleur défenseur central balle au pied dans le football. J’essaie de penser à quelqu’un de meilleur, capable de casser les lignes par la passe, de résister au pressing quand quelqu’un vient sur lui et simplement de faire circuler le ballon, de le recevoir dans des petits espaces ; Martinez est très difficile à battre dans ce domaine. Il a été phénoménal balle au pied aujourd’hui en termes de qualité de passe, du très, très haut niveau. »

  • Des attentes réalistes pour la saison

    Si United a rebondi après sa défaite du week-end d'ouverture contre Hull City, Ferdinand insiste sur le fait que le club ne se concentre pas sur la course au titre. Il a ajouté : « Nous avons gagné le championnat cette année-là ! Ça peut arriver, mais cela n'arrivera pas cette année : Arsenal va gagner le championnat. Manchester United n'est pas là pour gagner le championnat. Les personnes qui dirigent le club et Michael Carrick, autant qu'ils le voudraient, dans leurs réflexions les plus sérieuses, ne se disent pas que nous sommes des prétendants au titre à l'heure actuelle. Les esprits sensés et réalistes pensent à une année de consolidation ; une chance de finir dans les places qualificatives pour la Ligue des champions est indispensable, et si nous remportons un trophée en plus de cela, quelle saison nous aurons vécue. »

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    En regardant vers Everton

    Manchester United cherchera désormais à s’appuyer sur cet élan crucial lors de son déplacement sur la pelouse d’Everton le week-end prochain. Carrick a salué la ténacité et l’état d’esprit de ses joueurs pour surmonter les contretemps, des qualités sur lesquelles ils devront s’appuyer tout au long de cette campagne. Alors que Manchester United poursuit sa course à la qualification pour la Ligue des champions, il sera essentiel, pour la suite, de maintenir cette régularité et de réintégrer les stars de retour dans le onze de départ.

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