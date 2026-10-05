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La légende de Liverpool Steven Gerrard accepte un nouveau rôle aux côtés de l’icône de Manchester United Gary Neville
Une nouvelle alliance footballistique surprenante
L’icône de Liverpool Gerrard a officiellement commencé à travailler pour l’un de ses plus vieux ennemis. L’ancien milieu de terrain s’est engagé pour apparaître dans la toute nouvelle émission de football de la légende de United Neville, selon le Liverpool Echo.
Gerrard suit les traces de son ancien coéquipier Jamie Carragher, qui a connu un immense succès en travaillant aux côtés de Neville. Les deux hommes partageront désormais une plateforme dans le cadre d’un nouveau projet YouTube baptisé The Overlap Daily.
Le nouveau programme promet d’offrir aux supporters un point quotidien sur les dernières actualités et les débats du football. Il sera diffusé chaque jour de semaine à 16 h, avec un plateau de consultants prestigieux sur les écrans du monde entier.
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Réunir d’anciens ennemis de Premier League
L’aspect le plus fascinant de cette nouvelle aventure réside dans la collaboration qui se poursuit entre d’anciens rivaux acharnés. Gerrard et Neville ont passé l’intégralité de leur carrière de joueur dans des camps opposés, au cœur de l’intense rivalité entre Liverpool et Manchester United.
Désormais, ils mettent de côté leur animosité historique pour bâtir une voix de premier plan dans les médias du football. The Overlap Daily vise à mêler analyses d’experts et pronostics à des confidences exclusives de prestigieux invités réguliers.
Les supporters seront eux aussi placés au cœur du débat quotidien. L’émission proposera une séquence d’appels dédiée et prendra directement les questions des supporters, offrant aux téléspectateurs l’occasion d’interpeller leurs anciennes idoles.
S’ajoutant à un calendrier chargé
Ce nouveau rôle ajoute un autre engagement de premier plan au calendrier médiatique déjà chargé de Gerrard. L'ancien milieu de terrain a déjà repris ses activités à la télévision cette saison, en intervenant régulièrement comme consultant pour TNT Sports.
Dans le cadre de ses fonctions pour Overlap Daily, Gerrard fera ses débuts réguliers à la présentation lors de l'édition du lundi de l'émission. Il sera accompagné en studio par la populaire présentatrice sportive Becky Ives.
L'émission peut compter sur un vaste casting d'anciens professionnels aux côtés de ses têtes d'affiche. Des noms bien connus comme Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young et Peter Schmeichel sont tous appelés à intervenir régulièrement tout au long de la semaine.
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À quoi ressemble le programme hebdomadaire
Après l’émission de lundi avec Gerrard et Ives, le relais sera transmis à un groupe tournant de visages familiers. L’édition de mardi mettra en vedette Kelly Cates aux côtés de ses anciennes coéquipières Young et Hart.
Les commandes du milieu de semaine seront confiées à un duo aux accents de Tottenham bien marqués. L’émission de mercredi verra les anciens des Spurs Redknapp et Tim Sherwood prendre les rênes pour une heure de débat.
L’émission de jeudi verra l’emblématique joueur d’Everton Duncan Ferguson et l’ancien gardien du pays de Galles Mark Crossley prendre les commandes en tant qu’animateurs. Enfin, Carragher et Neville seront aux manettes de l’émission de lancement du vendredi aux côtés de la star de YouTube Mark Goldbridge.
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