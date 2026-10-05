L’icône de Liverpool Gerrard a officiellement commencé à travailler pour l’un de ses plus vieux ennemis. L’ancien milieu de terrain s’est engagé pour apparaître dans la toute nouvelle émission de football de la légende de United Neville, selon le Liverpool Echo.

Gerrard suit les traces de son ancien coéquipier Jamie Carragher, qui a connu un immense succès en travaillant aux côtés de Neville. Les deux hommes partageront désormais une plateforme dans le cadre d’un nouveau projet YouTube baptisé The Overlap Daily.

Le nouveau programme promet d’offrir aux supporters un point quotidien sur les dernières actualités et les débats du football. Il sera diffusé chaque jour de semaine à 16 h, avec un plateau de consultants prestigieux sur les écrans du monde entier.