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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

La légende de Liverpool Steven Gerrard accepte un nouveau rôle aux côtés de l’icône de Manchester United Gary Neville

S. Gerrard
Liverpool
Manchester United
Premier League

La légende de Liverpool Steven Gerrard a officiellement uni ses forces à celles de son ancien rival de Manchester United Gary Neville pour un tout nouveau projet sur YouTube. L’ancien milieu de terrain animera les éditions du lundi de The Overlap Daily, en travaillant aux côtés de visages bien connus pour proposer de nouveaux débats sur le football.

  • Une nouvelle alliance footballistique surprenante

    L’icône de Liverpool Gerrard a officiellement commencé à travailler pour l’un de ses plus vieux ennemis. L’ancien milieu de terrain s’est engagé pour apparaître dans la toute nouvelle émission de football de la légende de United Neville, selon le Liverpool Echo.

    Gerrard suit les traces de son ancien coéquipier Jamie Carragher, qui a connu un immense succès en travaillant aux côtés de Neville. Les deux hommes partageront désormais une plateforme dans le cadre d’un nouveau projet YouTube baptisé The Overlap Daily.

    Le nouveau programme promet d’offrir aux supporters un point quotidien sur les dernières actualités et les débats du football. Il sera diffusé chaque jour de semaine à 16 h, avec un plateau de consultants prestigieux sur les écrans du monde entier.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Réunir d’anciens ennemis de Premier League

    L’aspect le plus fascinant de cette nouvelle aventure réside dans la collaboration qui se poursuit entre d’anciens rivaux acharnés. Gerrard et Neville ont passé l’intégralité de leur carrière de joueur dans des camps opposés, au cœur de l’intense rivalité entre Liverpool et Manchester United.

    Désormais, ils mettent de côté leur animosité historique pour bâtir une voix de premier plan dans les médias du football. The Overlap Daily vise à mêler analyses d’experts et pronostics à des confidences exclusives de prestigieux invités réguliers.

    Les supporters seront eux aussi placés au cœur du débat quotidien. L’émission proposera une séquence d’appels dédiée et prendra directement les questions des supporters, offrant aux téléspectateurs l’occasion d’interpeller leurs anciennes idoles.

  • S’ajoutant à un calendrier chargé

    Ce nouveau rôle ajoute un autre engagement de premier plan au calendrier médiatique déjà chargé de Gerrard. L'ancien milieu de terrain a déjà repris ses activités à la télévision cette saison, en intervenant régulièrement comme consultant pour TNT Sports.

    Dans le cadre de ses fonctions pour Overlap Daily, Gerrard fera ses débuts réguliers à la présentation lors de l'édition du lundi de l'émission. Il sera accompagné en studio par la populaire présentatrice sportive Becky Ives.

    L'émission peut compter sur un vaste casting d'anciens professionnels aux côtés de ses têtes d'affiche. Des noms bien connus comme Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young et Peter Schmeichel sont tous appelés à intervenir régulièrement tout au long de la semaine.

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  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    À quoi ressemble le programme hebdomadaire

    Après l’émission de lundi avec Gerrard et Ives, le relais sera transmis à un groupe tournant de visages familiers. L’édition de mardi mettra en vedette Kelly Cates aux côtés de ses anciennes coéquipières Young et Hart.

    Les commandes du milieu de semaine seront confiées à un duo aux accents de Tottenham bien marqués. L’émission de mercredi verra les anciens des Spurs Redknapp et Tim Sherwood prendre les rênes pour une heure de débat.

    L’émission de jeudi verra l’emblématique joueur d’Everton Duncan Ferguson et l’ancien gardien du pays de Galles Mark Crossley prendre les commandes en tant qu’animateurs. Enfin, Carragher et Neville seront aux manettes de l’émission de lancement du vendredi aux côtés de la star de YouTube Mark Goldbridge.

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