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La légende de Leeds United, Marcelo Bielsa, a clarifié ses intentions pour l’après-Coupe du monde, alors que le sélectionneur de l’Uruguay a fait une annonce surprenante
La fin définitive pour El Loco ?
Le technicien argentin, âgé de 70 ans, dirige la Celeste depuis mai 2023. En 36 matchs, il a imposé son style de jeu intensif et mené l’Uruguay à la troisième place de la Copa América 2024. Toutefois, ses récentes déclarations laissent entendre que son aventure à la tête de la sélection touchera à son terme après la Coupe du monde.
S’exprimant lors d’un événement organisé par la Fédération uruguayenne de football, Bielsa s’est montré étonnamment franc quant à ses perspectives professionnelles. « Notre travail s’achève avec la Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Participer à la Coupe du monde est un miracle dans la carrière sportive de tout professionnel. Je serai éternellement reconnaissant à l’Uruguay de m’avoir permis de vivre une compétition comme la Coupe du monde. »
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Succès et tensions à Montevideo
Le mandat de Bielsa se caractérise par un génie tactique et par les frictions inhérentes au style « bielsiste ». Avec un taux de victoires d’environ 42 %, ses méthodes ont toutefois souvent heurté les figures de l’establishment. Notamment, le légendaire attaquant Luis Suárez s’était précédemment exprimé sur le style de gestion hors du terrain de l’entraîneur et sur l’environnement rigoureux qu’il instaure.
Malgré ces frictions, le public uruguayen a largement adopté cette équipe remaniée. À l’approche du tournoi de 2026, un optimisme sincère prévaut quant à la capacité de l’Uruguay de s’imposer dans un groupe H difficile, composé de l’Espagne, du Cap-Vert et de l’Arabie saoudite. Depuis, les médias locaux de Montevideo ont relayé les propos de Bielsa, laissant entendre qu’il quitterait effectivement ses fonctions une fois le tournoi terminé.
De retour sur la scène internationale
Pour Bielsa, le Mondial 2026 pourrait bien constituer une ultime chance de renforcer son héritage sur la scène internationale, après avoir déjà dirigé l’Argentine et le Chili. À 70 ans, il demeure l’une des figures les plus influentes du football moderne. Son travail à Elland Road fait référence, notamment le titre de champion de Championship conquis en 2019-2020, qui a permis au club de retrouver la Premier League et lui vaut encore une immense popularité à Leeds.
Il est récemment revenu sur la pelouse anglaise pour un match amical contre les Three Lions à Wembley en mars. Ce match nul 1-1 a vu la participation de l’attaquant de Leeds Dominic Calvert-Lewin, bien que l’avant-centre ait depuis été écarté de la sélection finale de Thomas Tuchel pour l’Angleterre.
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À la poursuite des fantômes de 2002, avec un nouveau rêve uruguayen
Bielsa avait déjà dirigé l’Argentine lors de la Coupe du monde 2002, mais cette campagne s’était conclue par une amère déception : l’Albiceleste avait été éliminée dès le premier tour, contre toute attente. Aujourd’hui à la tête de l’Uruguay, le stratège argentin entend effacer cet échec historique et laisser une empreinte durable sur le prochain rendez-vous planétaire.