Le technicien argentin, âgé de 70 ans, dirige la Celeste depuis mai 2023. En 36 matchs, il a imposé son style de jeu intensif et mené l’Uruguay à la troisième place de la Copa América 2024. Toutefois, ses récentes déclarations laissent entendre que son aventure à la tête de la sélection touchera à son terme après la Coupe du monde.

S’exprimant lors d’un événement organisé par la Fédération uruguayenne de football, Bielsa s’est montré étonnamment franc quant à ses perspectives professionnelles. « Notre travail s’achève avec la Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Participer à la Coupe du monde est un miracle dans la carrière sportive de tout professionnel. Je serai éternellement reconnaissant à l’Uruguay de m’avoir permis de vivre une compétition comme la Coupe du monde. »