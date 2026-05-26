Dans un message vidéo, la légende de la NBA Michael Jordan a été le premier à lui rendre hommage à l’échelle mondiale, déclarant : « Je tenais simplement à te féliciter pour cette carrière incroyable. Profite bien de ta retraite. Bonne chance sur les parcours de golf et garde la ligne droite. Félicitations. »

Le golfeur Tommy Fleetwood a ajouté : « Tu mérites tout ce que tu vas entreprendre ensuite. C’est un honneur de te compter parmi mes amis et félicitations. Tu as été formidable. »

Enfin, le manager chevronné Neil Warnock a confié : « J’ai du mal à croire que tu partes. J’en ai vu des managers quitter le navire, mais tu es le meilleur de tous. Le meilleur que j’aie jamais vu. »



