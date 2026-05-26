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La légende de la NBA Michael Jordan a rendu hommage à Pep Guardiola lors de la soirée d’adieu organisée en l’honneur du technicien catalane, qui quittera prochainement son poste de manager de Manchester City
L’entraîneur emblématique reçoit un hommage grandiose à l’occasion de son départ
Une foule impressionnante de 19 000 supporters s’est massée à la Co-Op Live Arena pour une after-party riche en émotions, concluant un défilé en bus à toit ouvert à travers les rues de la ville. Cet événement a célébré les exploits historiques des équipes masculine, féminine et du centre de formation de Manchester City, en présence de leur entraîneur sortant, dont le mandat de dix ans s’est conclu par un doublé en coupe nationale. Un défilé de figures légendaires du club, dont Vincent Kompany et Fernandinho, a permis de présenter l’impressionnante moisson de trophées remportés sous la houlette de l’Espagnol.
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Les légendes du football rendent un vibrant hommage
Dans un message vidéo, la légende de la NBA Michael Jordan a été le premier à lui rendre hommage à l’échelle mondiale, déclarant : « Je tenais simplement à te féliciter pour cette carrière incroyable. Profite bien de ta retraite. Bonne chance sur les parcours de golf et garde la ligne droite. Félicitations. »
Le golfeur Tommy Fleetwood a ajouté : « Tu mérites tout ce que tu vas entreprendre ensuite. C’est un honneur de te compter parmi mes amis et félicitations. Tu as été formidable. »
Enfin, le manager chevronné Neil Warnock a confié : « J’ai du mal à croire que tu partes. J’en ai vu des managers quitter le navire, mais tu es le meilleur de tous. Le meilleur que j’aie jamais vu. »
Le génie catalan tire définitivement son révérence
La cérémonie a été marquée par les apparitions surprises de l’ancien capitaine Kompany et du joueur prêté Jack Grealish, ainsi que par l’annonce inattendue d’un contrat de quatre ans pour la star de l’équipe féminine, Khadija Shaw.
Lors d’une dernière interview sur scène avec le guitariste d’Oasis Noel Gallagher, Guardiola a évoqué le lien profond qui l’unit au club : « Tout d’abord, merci d’être venus ce soir pour me dire au revoir. Je ressens ce soir l’attachement unique qui définit ce club. Khaldoon Al Mubarak, toutes les personnes et tous les supporters de City ont été liés à cette institution dès la première minute. Je ne saurais trop vous exprimer ma gratitude. Vous resterez à jamais dans mon cœur. »
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La direction d'Etihad est confrontée à une lourde tâche de reconstruction.
Le club entame cet été une période de transition délicate, marquant l’ère post-Guardiola. La direction a déjà agi promptement en concluant, selon plusieurs sources, un contrat de trois ans avec l’ancien adjoint Enzo Maresca, futur entraîneur. Dès son arrivée, le technicien italien devra gérer la pression liée au renouvellement de l’effectif lors du prochain mercato, afin de préserver la compétitivité du club sur tous les tableaux.