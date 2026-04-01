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La légende brésilienne Ronaldinho s'apprête à sortir un album inspiré de la Coupe du monde sous un nouveau label musical
Une nouvelle étape pour le roi du Joga Bonito
Largement considéré comme l’un des joueurs les plus créatifs à avoir jamais enfilé une paire de crampons, Ronaldinho cherche désormais à mettre ce talent au service de l’industrie musicale. Basée à Miami, la société Tu Musica a pour objectif de jeter des ponts entre différentes cultures et différents marchés, en offrant une plateforme professionnelle dédiée à la création musicale et à la distribution mondiale, comme le rapporte Billboard.
Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a révélé que cette initiative s'inscrivait dans la continuité de sa passion de toujours pour le rythme et la mélodie. « La musique a toujours occupé une place importante dans ma vie. Elle m'a accompagné lors des moments les plus importants, sur le terrain comme en dehors », a déclaré Ronaldinho dans un communiqué officiel. « Je souhaite désormais diffuser cette énergie partout, en rapprochant les cultures et en créant des opportunités pour les artistes du monde entier. »
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Un album sur la Coupe du monde se profile à l'horizon
Le projet phare du label sera un album inspiré de la Coupe du monde, conçu pour refléter l’engouement mondial suscité par le tournoi de 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Alors que le tournoi devrait attirer des milliards de téléspectateurs, le label profitera de cet événement mondial pour se faire connaître. À partir de la semaine du 6 avril, les auteurs-compositeurs et les artistes seront invités à soumettre leurs œuvres pour avoir une chance de figurer sur l'album final. Cette initiative reflète le style de jeu ouvert et joyeux de Ronaldinho à l'apogée de sa carrière au Camp Nou. Tu Musica concentrera dans un premier temps ses efforts sur l'Amérique latine, tirant parti de l'influence culturelle considérable de la région sur la scène musicale moderne. Cependant, des projets concrets sont déjà en cours pour étendre les activités à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie et au Moyen-Orient.
Les poids lourds dans les coulisses
Si Ronaldinho apporte son charisme et sa vision, il est épaulé par une équipe de professionnels chevronnés du secteur afin d’assurer le succès de cette entreprise. Tu Musica a été cofondée par Roni Maltz Bin, PDG du groupe Sua Musica ; Allan Jesus, PDG d’ASJ ; et Roberto de Assis, frère de Ronaldinho et son manager de longue date qui a géré ses affaires tout au long de son illustre carrière footballistique.
Ce partenariat rassemble une expertise considérable en matière de distribution, de marketing et de gestion des talents. Selon un communiqué de presse officiel, le légendaire Brésilien franchit « une nouvelle étape dans son parcours au-delà du football, en étendant sa présence dans l’industrie du divertissement », en tirant parti de l’infrastructure de Sua Musica Group et de la puissance de marque apportée par ASJ.
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Un héritage du terrain au studio
Le lancement de Tu Musica marque une nouvelle étape importante dans le parcours de Ronaldinho au-delà du football. Après une carrière qui l’a vu remporter la Ligue des champions de l’UEFA, la Liga et la Coupe du monde, le joueur de 46 ans reste l’une des figures les plus reconnaissables de la planète. Ce label a pour objectif de tirer parti de cette notoriété, en transformant sa passion personnelle pour la musique en un modèle économique évolutif. Pour Ronaldinho, c'est l'occasion de continuer à exprimer son esprit créatif. Alors que le label se prépare pour sa première sortie mondiale, le monde du football aura les yeux rivés sur la légende brésilienne pour voir s'il parviendra à connaître le même succès dans les charts que sur le terrain.