La légende brésilienne Ronaldinho s'apprête à sortir un album inspiré de la Coupe du monde sous un nouveau label musical

Largement considéré comme l’un des joueurs les plus créatifs à avoir jamais enfilé une paire de crampons, Ronaldinho cherche désormais à mettre ce talent au service de l’industrie musicale. Basée à Miami, la société Tu Musica a pour objectif de jeter des ponts entre différentes cultures et différents marchés, en offrant une plateforme professionnelle dédiée à la création musicale et à la distribution mondiale, comme le rapporte Billboard.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a révélé que cette initiative s'inscrivait dans la continuité de sa passion de toujours pour le rythme et la mélodie. « La musique a toujours occupé une place importante dans ma vie. Elle m'a accompagné lors des moments les plus importants, sur le terrain comme en dehors », a déclaré Ronaldinho dans un communiqué officiel. « Je souhaite désormais diffuser cette énergie partout, en rapprochant les cultures et en créant des opportunités pour les artistes du monde entier. »