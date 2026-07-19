Javier Zanetti, légende du football argentin, affirme que les performances de Lionel Messi, à 39 ans, relèvent de la science-fiction.

Messi se prépare à disputer la finale de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe d’Argentine face à la sélection espagnole.

« Je suis très heureux pour Messi, car je le connais depuis de nombreuses années et je sais à quel point il aime le maillot de son pays », a-t-il confié au journal AS.

Il a ajouté : « Les joueurs l’entourent et prennent soin de lui, car ils savent qu’il est le symbole de l’équipe et le capitaine à suivre. Même s’il a joué dans un championnat moins compétitif ces dernières années, Leo a de nouveau surpris le monde entier.

Il conclut : « Nous croyons en Messi pour soulever à nouveau la Coupe du monde, non seulement grâce à son talent hors norme, mais aussi parce qu’il sait transmettre son engagement et son mental à ses coéquipiers. »

Je ressens une profonde fierté envers Messi et je souhaite de tout cœur qu’il achève sa carrière internationale en soulevant une nouvelle fois la Coupe du monde. mais l’Argentine ne se résume pas à Messi : il y a de nombreux joueurs qui réalisent un tournoi exceptionnel, comme Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez et Julián Álvarez. »