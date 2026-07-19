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Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

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La légende argentine assure : « Nous ne sommes pas seulement Messi… Et la performance du Brésil nous motive. »

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
J. Zanetti
L. Messi
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Javier Zanetti, légende du football argentin, affirme que les performances de Lionel Messi, à 39 ans, relèvent de la science-fiction. 

Messi se prépare à disputer la finale de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe d’Argentine face à la sélection espagnole.

« Je suis très heureux pour Messi, car je le connais depuis de nombreuses années et je sais à quel point il aime le maillot de son pays », a-t-il confié au journal AS.

Il a ajouté : « Les joueurs l’entourent et prennent soin de lui, car ils savent qu’il est le symbole de l’équipe et le capitaine à suivre. Même s’il a joué dans un championnat moins compétitif ces dernières années, Leo a de nouveau surpris le monde entier.

Il conclut : « Nous croyons en Messi pour soulever à nouveau la Coupe du monde, non seulement grâce à son talent hors norme, mais aussi parce qu’il sait transmettre son engagement et son mental à ses coéquipiers. »

Je ressens une profonde fierté envers Messi et je souhaite de tout cœur qu’il achève sa carrière internationale en soulevant une nouvelle fois la Coupe du monde. mais l’Argentine ne se résume pas à Messi : il y a de nombreux joueurs qui réalisent un tournoi exceptionnel, comme Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez et Julián Álvarez. »

  • The FIFA World Cup 2026 Final Halftime ShowGetty Images Entertainment

    Faire ses adieux à Messi comme il le mérite

    Il a ajouté : « Voyez-vous une légère supériorité de l’une des deux équipes ? Non, ce sont les deux meilleures équipes du tournoi qui se sont qualifiées pour la finale. Je ne veux pas m’en attribuer le mérite, mais lorsqu’on m’a demandé, avant le début du tournoi, quels étaient les principaux favoris pour la victoire, j’ai répondu : l’Espagne, l’Argentine et la France. »

    Il a ajouté : « La rencontre s’équilibrera ; nous ne verrons pas un spectacle à sens unique en faveur de l’Espagne. C’est un duel de styles : l’Espagne imposera sa domination du ballon, tandis que l’Argentine s’appuiera sur son expérience et son mental de guerrier. »

    Il a ajouté : « Ne trouvez-vous pas que l’Espagne manque d’un leader incontestable comme Messi ? Il est difficile de trouver un joueur de l’envergure et de l’influence de Messi. »

    Il a toutefois souligné : « L’Espagne peut compter sur Lamine Yamal, le joueur le plus capable de faire la différence offensivement, mais la sélection espagnole ne s’appuie pas uniquement sur lui. Oyarzabal est un joueur intelligent et extrêmement dangereux, tandis que les arrières latéraux et les deux défenseurs centraux livrent des performances époustouflantes, et le milieu de terrain est un véritable chef-d’œuvre. »

    Il conclut : « Nous voulons entrer dans l’histoire en remportant le titre pour la deuxième fois consécutive, comme l’a fait le Brésil en 1958 et 1962. »

    Il conclut : « Nous voulons entrer dans l’histoire en imitant le Brésil de 1958 et 1962, et offrir à Messi des adieux dignes de son statut. C’est le rêve de toute une nation. »

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