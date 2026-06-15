À deux semaines de l’ouverture officielle du mercato estival 2026/2027, fixée au 29 juin, la Lazio se trouve une nouvelle fois dans une situation délicate. Pour la deuxième année consécutive, le club biancoceleste devra réaliser un mercato « à coût zéro »: seuls les éventuels produits des ventes pourront être réinvestis, conséquence d’un léger dépassement du plafond salarial élargi (0,7).
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La Lazio est engagée dans une course contre la montre pour éviter un mercato à saldo zero : la vente de Mario Gila à Naples pourrait « sauver » Lotito
Gila serait-il sur le point de rejoindre le Napoli ?
Selon Sky Sport, le président Claudio Lotito dispose de deux options pour éviter de répéter le blocage du mercato de janvier, consécutif à l’arrêt total de juillet-août 2025, et offrir à l’entraîneur Gennaro Gattuso les renforts indispensables à l’amélioration de l’effectif. La première consiste à finaliser, d’ici la fin du mois, une ou plusieurs ventes d’environ 20 millions d’euros pour respecter les limites budgétaires et gagner une marge de manœuvre. Outre le dossier Alessio Romagnoli, en discussions depuis des semaines avec Al Sadd pour finaliser un accord déjà acté six mois plus tôt, les négociations avec Naples concernant Mario Gila pourraient bientôt aboutir : Le club de De Laurentiis ne souhaiterait pas investir plus de 20 millions d’euros pour un joueur dont le contrat expire dans un an, tandis que la Lazio, qui doit reverser 50 % de la plus-value au Real Madrid, maintient ses exigences à 30 millions.
L’augmentation de capital est validée.
Pour sortir de l’impasse, une autre solution serait que Claudio Lotito procède à une augmentation de capital afin de rassainir les finances du club et d’apaiser les relations avec les ultras, qui ont déjà annoncé qu’ils boycotteraient les abonnements et la plupart des matchs de la saison prochaine. – ne se détériore pas davantage, réside dans la capacité de Claudio Lotito à procéder à une augmentation de capital afin de redresser la situation financière actuelle. Quelle que soit la décision prise, c’est une véritable course contre la montre : dans deux lundis, le nouveau mercato s’ouvre officiellement et, d’ici la fin du mois, la Lazio aura absolument besoin de liquidités pour aborder la nouvelle saison avec un optimisme renouvelé.