La Lazio est engagée dans une course contre la montre pour éviter un mercato à saldo zero : la vente de Mario Gila à Naples pourrait « sauver » Lotito

Pour sortir de l’impasse, une autre solution serait que Claudio Lotito procède à une augmentation de capital afin de rassainir les finances du club et d’apaiser les relations avec les ultras, qui ont déjà annoncé qu’ils boycotteraient les abonnements et la plupart des matchs de la saison prochaine. – ne se détériore pas davantage, réside dans la capacité de Claudio Lotito à procéder à une augmentation de capital afin de redresser la situation financière actuelle. Quelle que soit la décision prise, c’est une véritable course contre la montre : dans deux lundis, le nouveau mercato s’ouvre officiellement et, d’ici la fin du mois, la Lazio aura absolument besoin de liquidités pour aborder la nouvelle saison avec un optimisme renouvelé.