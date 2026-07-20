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La lampe de bureau et la tasse à café de Pep Guardiola sont mises en vente ! Manchester City va mettre aux enchères le mobilier de bureau de son ancien entraîneur suite à son départ
Une occasion unique de posséder un morceau de l'histoire du City
Manchester City a ouvert les portes du sanctuaire de Guardiola en lançant lundi une vente aux enchères en ligne captivante, qui permet aux supporters d’acquérir directement des objets datant du mandat légendaire de l’Espagnol. Cette collection exceptionnelle réunit du matériel de bureau courant, des effets personnels et des outils tactiques uniques utilisés par l’entraîneur avant son départ très médiatisé du club à la fin de la saison dernière.
Guardiola a quitté Manchester City en fin de saison dernière, après avoir mené le club à six titres de Premier League durant ses dix années au poste, ainsi qu’à une Ligue des champions et à une Coupe du monde des clubs. Son départ a clos un cycle de domination, et le club propose aujourd’hui aux supporters de conserver un lien tangible avec l’homme qui a orchestré ces succès.
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Souvenirs de l’ère Haaland
Parmi les pièces les plus convoitées du catalogue numérique, on trouve un ballon de football sur mesure célébrant les exploits explosifs d’Erling Haaland devant les buts. Orné d’un graphisme personnalisé retraçant le parcours fulgurant de l’attaquant norvégien jusqu’à son 100^e but en Premier League, le cuir porte la signature authentique du joueur.
Compte tenu de sa valeur historique, le ballon s’est rapidement imposé comme le clou de la vente, avec une première enchère atteignant déjà près de 3 000 € (3 400 $). Les collectionneurs et les supporters aisés devraient faire grimper les offres avant la clôture officielle de la vacation, dimanche soir.
Selon nos observations, l’encens et les tortues en céramique favorisent une meilleure connaissance de soi.
Au-delà des traditionnels objets de collection sportifs de grande valeur, cette vente aux enchères offre un aperçu rare et intime de la personnalité excentrique ainsi que de l’environnement de travail quotidien de ce génie tactique. Les supporters peuvent enchérir sur le sifflet d’entraînement personnel de Guardiola, sa chaise de bureau, une lampe de bureau et un service à café officiel utilisé lors de ses intenses séances de repérage.
Plus singuliers encore, l’encens personnel du coach – qu’il brûlait pour apaiser son bureau – et une curiosité composée d’une étoile peinte et de deux tortues en céramique. Ce dernier lot a d’ailleurs déjà déclenché une première enchère humoristique à 111 €, tandis que plusieurs photos encadrées montrent l’entraîneur posant fièrement devant son impressionnante collection de trophées.
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L'Italie lance une initiative ambitieuse pour attirer Pep, actuellement en congé sabbatique.
Alors que Manchester City entame l’après-Guardiola après dix années de succès, le technicien catalan est déjà courtisé au plus haut niveau international. Les légendes italiennes Paolo Maldini et Leonardo se seraient rendus à Barcelone pour des discussions approfondies avec le stratège catalan au sujet du poste de sélectionneur de l’Italie, laissé vacant. Selon Sky Sports Italia, les pourparlers se sont poursuivis tout au long du week-end, la Fédération italienne voyant en l’Espagnol son candidat idéal pour diriger les Azzurri.
Malgré l’attrait que représente la relance de la sélection quadruple championne du monde, un retour rapide sur le banc semble toutefois très improbable. L’entraîneur légendaire a en effet souligné à plusieurs reprises qu’il profitait pleinement de son congé sabbatique, loin de l’univers très stressant de la gestion du football.
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