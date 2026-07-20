La lampe de bureau et la tasse à café de Pep Guardiola sont mises en vente ! Manchester City va mettre aux enchères le mobilier de bureau de son ancien entraîneur suite à son départ

Manchester City a ouvert les portes du sanctuaire de Guardiola en lançant lundi une vente aux enchères en ligne captivante, qui permet aux supporters d’acquérir directement des objets datant du mandat légendaire de l’Espagnol. Cette collection exceptionnelle réunit du matériel de bureau courant, des effets personnels et des outils tactiques uniques utilisés par l’entraîneur avant son départ très médiatisé du club à la fin de la saison dernière.

Guardiola a quitté Manchester City en fin de saison dernière, après avoir mené le club à six titres de Premier League durant ses dix années au poste, ainsi qu’à une Ligue des champions et à une Coupe du monde des clubs. Son départ a clos un cycle de domination, et le club propose aujourd’hui aux supporters de conserver un lien tangible avec l’homme qui a orchestré ces succès.