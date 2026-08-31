La Juventus vise un transfert surprise de Nick Woltemade alors que le Borussia Dortmund envisage une offensive tardive pour l’attaquant de Newcastle United

Cependant, la Juventus n’est pas la seule puissance européenne à suivre de près l’ancien joueur du Werder Brême. Le Borussia Dortmund a également manifesté son intérêt, alors que le club cherche à résoudre une soudaine crise de blessures dans son secteur offensif. Le club de Bundesliga a été contraint de retourner sur le marché après un coup dur dévastateur touchant l’une de ses nouvelles recrues. Selon Bild, Dortmund pourrait chercher à renforcer ses options offensives après la confirmation que Giannis Konstantelias a subi une grave blessure au ligament croisé antérieur. Cela laisse Dortmund en manque de profondeur d’effectif, et un retour en Allemagne pour Woltemade pourrait être une option séduisante pour toutes les parties concernées.

Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, entretient une relation de longue date avec l’attaquant, après avoir auparavant supervisé son développement lors d’un prêt réussi à Elversberg. Ce lien antérieur pourrait donner un avantage au club allemand dans les négociations, d’autant qu’il privilégie un prêt en raison de ses contraintes financières actuelles.