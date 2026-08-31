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La Juventus vise un transfert surprise de Nick Woltemade alors que le Borussia Dortmund envisage une offensive tardive pour l’attaquant de Newcastle United
La Juventus entre dans la course pour la star de Newcastle
La Juventus intensifie ses efforts pour reconstruire son attaque, avec Woltemade qui émerge comme une piste sérieuse pour le géant italien, selon Sky Sport Italia. Le club turinois se prépare à d'éventuels changements dans son secteur offensif, en anticipant notamment le départ de Jonathan David, actuellement courtisé par l'Atlético de Madrid. Si David venait à rejoindre la capitale espagnole, les Bianconeri comptent combler ce vide en apportant du sang neuf, avec l'attaquant allemand de 24 ans qui figure en bonne place sur leur liste. L'opération envisagée pour l'attaquant de Newcastle serait un prêt avec option d'achat, dans la continuité de la stratégie récente du club consistant à réaliser des recrutements à faible risque et à fort potentiel. Le club italien a déjà établi des contacts avec Newcastle pour discuter d'un prêt incluant une indemnité de 5 millions d'euros.
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Dortmund offre une rude concurrence
Cependant, la Juventus n’est pas la seule puissance européenne à suivre de près l’ancien joueur du Werder Brême. Le Borussia Dortmund a également manifesté son intérêt, alors que le club cherche à résoudre une soudaine crise de blessures dans son secteur offensif. Le club de Bundesliga a été contraint de retourner sur le marché après un coup dur dévastateur touchant l’une de ses nouvelles recrues. Selon Bild, Dortmund pourrait chercher à renforcer ses options offensives après la confirmation que Giannis Konstantelias a subi une grave blessure au ligament croisé antérieur. Cela laisse Dortmund en manque de profondeur d’effectif, et un retour en Allemagne pour Woltemade pourrait être une option séduisante pour toutes les parties concernées.
Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, entretient une relation de longue date avec l’attaquant, après avoir auparavant supervisé son développement lors d’un prêt réussi à Elversberg. Ce lien antérieur pourrait donner un avantage au club allemand dans les négociations, d’autant qu’il privilégie un prêt en raison de ses contraintes financières actuelles.
La poursuite de Zirkzee se poursuit
Si Woltemade est une cible prioritaire, il n’est pas le seul nom de premier plan sur les tablettes de la Juventus. Le club reste fortement engagé dans les discussions avec Manchester United au sujet d’un possible accord pour Joshua Zirkzee. L’attaquant néerlandais, qui s’est fait un nom en Serie A avec Bologne, est considéré comme le profil idéal pour le système tactique mis en place à l’Allianz Stadium. La Juventus aurait soumis une première offre composée d’un prêt payant d’environ 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour l’été prochain.
Le recrutement de Zirkzee reste l’objectif principal de la direction de la Juventus, mais le dossier Woltemade est vu comme une opération complémentaire plutôt que comme une alternative directe. Le club tient à éviter de se retrouver en sous-effectif, notamment avec la charge supplémentaire des compétitions européennes cette saison.
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Les dernières heures du mercato
La situation reste évolutive, alors que Newcastle semble lui aussi vouloir être actif sur le marché avant la date limite de mardi. Le club de Premier League a indiqué qu'il ne sanctionnerait le départ de Woltemade que s'il parvient à s'assurer son propre remplaçant. L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, s'est montré prudent en évoquant un possible départ du joueur, soulignant que l'effectif restait la priorité durant une période chargée.
« Je ne suis pas un entraîneur qui participe à ces rumeurs que vous relayez dans les médias. Nick fait partie de l'effectif et nous avons assurément un effectif solide. Mais vous savez aussi que nous voulons encore être actifs sur le marché des transferts. Il nous reste encore quelques jours », a déclaré Jaissle.
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