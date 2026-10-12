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La Juventus vise le transfert de Pierre-Emile Hojbjerg, la crise financière contraignant Marseille à vendre son milieu de terrain vedette
Marseille face à une braderie de joueurs cet hiver
Marseille se prépare à un mercato hivernal chargé, alors que le club a un besoin urgent de fonds. Le club français doit vendre des joueurs pour éviter les sanctions financières qui se profilent de la part de l’UEFA et de la DNCG.
Hojbjerg apparaît comme l’un des principaux candidats au départ, selon Foot01. Le milieu danois avait été annoncé sur le départ il y a quelques mois, mais avait finalement choisi de rester en France.
Sa situation au club a toutefois changé. L’ancien joueur de Tottenham est désormais poussé vers la sortie, la direction cherchant à réduire drastiquement sa masse salariale.
- AFP
La Juventus suit un milieu de terrain danois
Une occasion de premier plan s’est présentée en Italie, où la Juventus manifeste un vif intérêt pour le recrutement du milieu de terrain. Selon Gazzetta, le club de Serie A cherche activement à renforcer son milieu de terrain et considère Hojbjerg comme une cible envisageable pour cet hiver.
L’ancien attaquant de la Juventus Nicklas Bendtner estime que son compatriote serait une excellente recrue pour le club italien. S’adressant à Gianluca Di Marzio, il a souligné la grande expérience de Hojbjerg et ses qualités de leader.
« Il a marqué les esprits en Angleterre, a déclaré Bendtner. Il joue maintenant en France, à l’Olympique de Marseille, et il est le capitaine de sa sélection nationale. »
Bendtner favorable à un transfert en Serie A
Bendtner a reconnu que la Juventus traversait une période de transition, ce qui rend la possible arrivée de Hojbjerg particulièrement intéressante. Le milieu de terrain expérimenté pourrait apporter une stabilité dont cet effectif en construction a grand besoin.
« La Juve est clairement en phase de reconstruction et il serait intéressant de le voir là-bas, a ajouté Bendtner. Mais par rapport à l’époque où j’y étais, tout est très différent aujourd’hui. »
La valeur marchande actuelle de Hojbjerg est estimée à environ 10 millions d’euros. Marseille souhaitant faciliter un départ rapide, le club devrait se montrer très ouvert aux négociations avec la formation turinoise.
- AFP
Finir l’année en beauté
La Juventus est parfaitement consciente de la situation financière précaire de Marseille. Le club italien va désormais chercher la meilleure formule possible pour s’attacher les services de Hojbjerg à l’ouverture du mercato.
En attendant qu’un transfert se concrétise, Hojbjerg doit rester concentré sur ses échéances en championnat. L’international danois devra élever son niveau de jeu pour aider son équipe à traverser une période difficile.
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