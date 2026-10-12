Marseille se prépare à un mercato hivernal chargé, alors que le club a un besoin urgent de fonds. Le club français doit vendre des joueurs pour éviter les sanctions financières qui se profilent de la part de l’UEFA et de la DNCG.

Hojbjerg apparaît comme l’un des principaux candidats au départ, selon Foot01. Le milieu danois avait été annoncé sur le départ il y a quelques mois, mais avait finalement choisi de rester en France.

Sa situation au club a toutefois changé. L’ancien joueur de Tottenham est désormais poussé vers la sortie, la direction cherchant à réduire drastiquement sa masse salariale.