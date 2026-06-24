La Juventus peaufine les détails de son mercato et se réintéresse de près à Leon Goretzka. Le milieu de terrain allemand, qui va quitter le Bayern Munich à l’issue de son contrat, est depuis longtemps dans le viseur des Bianconeri, mais le coût de l’opération a jusqu’ici bloqué toute avancée concrète.





La donne pourrait toutefois changer grâce à l’intérêt manifesté par le Paris Saint-Germain pour Khephren Thuram. En cas de départ du Français, la Juve disposerait de la marge financière nécessaire pour accélérer les démarches concernant Goretzka, considéré comme le profil idéal pour renforcer le milieu de terrain.



