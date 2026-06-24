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CM grafica Goretzka 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus surveille de nouveau Goretzka en cas de départ de Thuram

Juventus FC
Mercato
Serie A
L. Goretzka

La Juventus ciblerait un grand nom pour renforcer son milieu de terrain.

La Juventus peaufine les détails de son mercato et se réintéresse de près à Leon Goretzka. Le milieu de terrain allemand, qui va quitter le Bayern Munich à l’issue de son contrat, est depuis longtemps dans le viseur des Bianconeri, mais le coût de l’opération a jusqu’ici bloqué toute avancée concrète.


La donne pourrait toutefois changer grâce à l’intérêt manifesté par le Paris Saint-Germain pour Khephren Thuram. En cas de départ du Français, la Juve disposerait de la marge financière nécessaire pour accélérer les démarches concernant Goretzka, considéré comme le profil idéal pour renforcer le milieu de terrain.


  • Né en 1995, l’Allemand totalise plus de 500 matchs professionnels et un palmarès garni de titres nationaux et internationaux. Il apporterait à la Juventus son expérience, sa technique, son dynamisme et, surtout, ces buts inscrits depuis le milieu de terrain qui ont fait défaut aux Bianconeri ces dernières saisons. Reste à régler la question de son salaire, supérieur aux barèmes du club, mais, selon La Gazzetta dello Sport, les contacts avec son entourage n’ont jamais cessé.


    Si le Français venait à partir, le dossier Goretzka pourrait passer à la vitesse supérieure. Pour la Juve, l’équation repose donc sur trois paramètres : les moyens financiers, le timing et l’avenir de Thuram.





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