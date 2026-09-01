La Juventus scrute le marché dans ces dernières heures pour compléter le couloir gauche et a Nicolás Tagliafico dans le viseur. Le latéral argentin est un profil qui plaît à la direction turinoise et pourrait devenir une option concrète dans les derniers instants de la session estivale du marché des transferts, surtout en cas de départ de Juan Cabal de Turin.





L’éventuelle arrivée de l’expérimenté défenseur aurait une logique précise dans les rotations de Luciano Spalletti. Tagliafico, né en 1992, apporterait en effet de l’expérience internationale, de la personnalité et de la fiabilité, des caractéristiques particulièrement appréciées par le technicien. L’idée de la Juventus serait celle d’ajouter un élément d’expérience à l’effectif, capable d’alterner sur le flanc gauche et de garantir davantage de profondeur dans les choix.



