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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La Juventus sur Tagliafico : il arrive si Cabal s’en va

Juventus FC
Mercato
N. Tagliafico
J. Cabal

Dans les dernières heures du mercato, la Juventus a tenté d’offrir à Spalletti une solution supplémentaire sur le côté gauche

La Juventus scrute le marché dans ces dernières heures pour compléter le couloir gauche et a Nicolás Tagliafico dans le viseur. Le latéral argentin est un profil qui plaît à la direction turinoise et pourrait devenir une option concrète dans les derniers instants de la session estivale du marché des transferts, surtout en cas de départ de Juan Cabal de Turin.


L’éventuelle arrivée de l’expérimenté défenseur aurait une logique précise dans les rotations de Luciano Spalletti. Tagliafico, né en 1992, apporterait en effet de l’expérience internationale, de la personnalité et de la fiabilité, des caractéristiques particulièrement appréciées par le technicien. L’idée de la Juventus serait celle d’ajouter un élément d’expérience à l’effectif, capable d’alterner sur le flanc gauche et de garantir davantage de profondeur dans les choix.


  • CONDITIONS FAVORABLES

    À l’heure actuelle, sur le couloir gauche, Spalletti peut principalement compter sur Andrea Cambiaso, tandis que lors des dernières sorties, Zeki Celik a lui aussi été adapté, aligné titulaire précisément sur ce côté lors du match contre Parme. L’arrivée de Tagliafico permettrait donc d’avoir une solution plus naturelle à ce poste et, surtout, un joueur habitué à supporter la pression des grands rendez-vous.


    Cette piste pourrait aussi devenir intéressante du point de vue de la formule. Tagliafico est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2027 : une échéance relativement proche qui pourrait favoriser une opération sous forme de prêt, éventuellement accompagnée d’une option ou d’une obligation d’achat. Beaucoup dépendra toutefois des conditions économiques de l’affaire et surtout des éventuels départs de la Juventus.





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  • Tout dépend de Cabal

    Tagliafico porte le maillot de l’OL depuis 2022 et, au cours de son expérience en France, il a cumulé 102 apparitions et 9 buts. Un CV construit aussi sur les grandes scènes européennes et internationales, ce qui représente justement l’un des éléments les plus attractifs pour la Juventus.


    La situation reste donc étroitement liée à l’avenir de Cabal. Si le Colombien venait à partir, la Juventus pourrait accélérer pour Tagliafico, en identifiant en l’Argentin le renfort d’expérience pour compléter le côté gauche et élargir les alternatives à la disposition de Spalletti.


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