La Juventus regarde le marché lors de ces dernières heures pour compléter le couloir gauche et a Nicolás Tagliafico dans le viseur. Le latéral argentin est un profil apprécié par la direction de la Juventus et pourrait devenir une option concrète dans les derniers instants de la session estivale du mercato, surtout dans le cas où Juan Cabal quitterait Turin.





L’éventuelle arrivée du défenseur expérimenté aurait une logique précise dans les rotations de Luciano Spalletti. Tagliafico, né en 1992, apporterait en effet de l’expérience internationale, de la personnalité et de la fiabilité, des caractéristiques particulièrement appréciées par l’entraîneur. L’idée de la Juventus serait celle d’ajouter un élément d’expérience à l’effectif, capable d’alterner sur le flanc gauche et de garantir davantage de profondeur dans les choix.



