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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La Juventus sur Tagliafico : il arrive si Cabal part

Juventus FC
Mercato
N. Tagliafico
J. Cabal

Dans les dernières heures du mercato, tentative de la Juventus d’offrir à Spalletti une solution supplémentaire sur le côté gauche

La Juventus regarde le marché lors de ces dernières heures pour compléter le couloir gauche et a Nicolás Tagliafico dans le viseur. Le latéral argentin est un profil apprécié par la direction de la Juventus et pourrait devenir une option concrète dans les derniers instants de la session estivale du mercato, surtout dans le cas où Juan Cabal quitterait Turin.


L’éventuelle arrivée du défenseur expérimenté aurait une logique précise dans les rotations de Luciano Spalletti. Tagliafico, né en 1992, apporterait en effet de l’expérience internationale, de la personnalité et de la fiabilité, des caractéristiques particulièrement appréciées par l’entraîneur. L’idée de la Juventus serait celle d’ajouter un élément d’expérience à l’effectif, capable d’alterner sur le flanc gauche et de garantir davantage de profondeur dans les choix.


  • CONDITIONS FAVORABLES

    À l’heure actuelle, sur le flanc gauche, Spalletti peut compter principalement sur Andrea Cambiaso, tandis que lors des dernières sorties, Zeki Celik a également été repositionné, titularisé justement sur ce côté lors du match contre Parme. L’arrivée de Tagliafico permettrait donc d’avoir une solution plus naturelle à ce poste et, surtout, un joueur habitué à supporter la pression des grands matches.


    La piste pourrait devenir intéressante aussi du point de vue de la formule. Tagliafico est lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2027 : une échéance relativement proche qui pourrait favoriser une opération sous forme de prêt, éventuellement accompagnée d’une option ou d’une obligation d’achat. Mais beaucoup dépendra des conditions économiques de l’opération et surtout des éventuels départs de la Juventus.





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  • Tout dépend de Cabal

    Tagliafico porte le maillot de l’OL depuis 2022 et, au cours de son expérience en France, il a cumulé 102 apparitions et 9 buts. Un CV construit aussi sur les grandes scènes européennes et internationales, qui représente justement l’un des éléments les plus attractifs pour la Juventus.


    La situation reste donc étroitement liée à l’avenir de Cabal, qui suscite l’intérêt de l’Atalanta. Si le Colombien devait partir, la Juventus pourrait accélérer pour Tagliafico, en voyant en l’Argentin le renfort d’expérience pour compléter le flanc gauche et élargir les alternatives à la disposition de Spalletti.


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