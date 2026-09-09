Ça ne fait pas les affaires de Luciano Spalletti. Luciano Spalletti encaisse le énième long forfait de la saison 2026/2027 et, après les blessures de Yildiz et Thuram, se voit contraint de renoncer, bien malgré lui, pendant près de cinq mois aussi à son capitaine Manuel Locatelli.

Le milieu de terrain a été opéré du genou et son absence ouvre inévitablement une brèche dans un secteur où la Juventus s’était déjà retrouvée « contrainte » de réhabiliter Douglas Luiz et de conserver, presque à contrecoeur, Teun Koopmeiners. Aujourd’hui, les deux doivent être considérés pratiquement comme des titulaires, car les hypothèses d’un renfort immédiat en tant qu’agent libre se heurtent inévitablement à un autre problème réglementaire.



