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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

La Juventus suit l’attaquant italien Mateo Retegui tandis que Luciano Spalletti cherche son dernier renfort offensif

Mercato
M. Retegui
L. Spalletti
Juventus FC
Serie A
Al Quadisiya
Saudi Pro League

La Juventus étudie une opération ambitieuse pour l’attaquant italien Mateo Retegui, alors que Luciano Spalletti vise un dernier renfort offensif avant la fermeture du mercato estival. L’avant-centre de 27 ans d’Al-Qadsiah est considéré comme un candidat idéal pour renforcer la ligne d’attaque bianconera, même si son important salaire annuel constitue un obstacle majeur dans les discussions au sein du club.

  • Un média italien identifie une cible

    Retegui a émergé comme une cible de dernière minute pour la Juventus, alors que Spalletti cherche à ajouter un avant-centre supplémentaire avant la fermeture du mercato, selon le média italien Tuttosport. La Juve a fait venir Randal Kolo Muani et Jeff Ekhator cet été, mais a perdu Dusan Vlahovic gratuitement et a prêté Lois Openda. La Juventus doit se séparer de Jonathan David avant d'autoriser toute nouvelle arrivée, alors que Joshua Zirkzee et Alexander Sorloth figurent aussi sur la liste restreinte.

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    Des liens familiers alimentent la poursuite

    L’international italien a de nouveau attiré l’attention à Turin après avoir été suivi par la Juventus lors de précédents mercatos. Spalletti connaît bien l’attaquant depuis son passage à la tête de l’Italie et apprécie son volume de course ainsi que son instinct affûté dans la surface. Ce transfert potentiel a également le soutien du directeur sportif Marco Ottolini, qui avait initialement fait venir Retegui en Serie A depuis l’Argentine lors de son passage à Genoa en 2023.

  • Des salaires astronomiques freinent l’accord

    Tuttosport indique que la Juventus privilégierait d’abord un prêt si le joueur de 27 ans manifeste l’envie de revenir dans le football italien. Si convaincre Retegui n’est pas considéré comme un problème, son salaire annuel astronomique de 20 M€ à Al-Qadsiah représente un obstacle majeur.

    L’attaquant, sous contrat jusqu’en 2028 après un transfert de 65 M€ en provenance de l’Atalanta, a joué 73 minutes lors de la victoire 3-1 d’Al-Qadsiah sur le terrain d’Al-Shabab lors de la première journée de la Saudi Pro League.

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  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    L’approche de la date limite force à agir

    La Juventus est désormais à court de temps pour trouver un acheteur pour David et mener à bien sa refonte offensive avant la date limite du mercato. Spalletti est déterminé à s’attacher les services d’un autre point d’appui confirmé afin de garantir de la profondeur et de la concurrence à tous les postes dans un calendrier chargé. Une arrivée de Retegui reste peu probable, sauf si Al-Qadsiah accepte de prendre en charge une part significative de son salaire colossal.

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