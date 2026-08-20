Tuttosport indique que la Juventus privilégierait d’abord un prêt si le joueur de 27 ans manifeste l’envie de revenir dans le football italien. Si convaincre Retegui n’est pas considéré comme un problème, son salaire annuel astronomique de 20 M€ à Al-Qadsiah représente un obstacle majeur.

L’attaquant, sous contrat jusqu’en 2028 après un transfert de 65 M€ en provenance de l’Atalanta, a joué 73 minutes lors de la victoire 3-1 d’Al-Qadsiah sur le terrain d’Al-Shabab lors de la première journée de la Saudi Pro League.