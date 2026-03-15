Lors de l'émission d'après-match sur Sky, Marocchi a demandé : « Cambiaso est toujours partout sur le terrain. Est-ce qu'il pose plus de problèmes à ses adversaires ou à son entraîneur ? ».

Spalletti a répondu ainsi : « S'il ne se déplace pas sur le terrain, il ne joue plus. S'il t'écoute, il ne joue plus. Il a intérêt à se déplacer sur le terrain, car il est doué pour jouer au poste de milieu de terrain. »