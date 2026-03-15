Un échange particulier a eu lieu à Udine entre l'entraîneur de laJuventus, Luciano Spalletti, qui s'est imposé 1-0 face à l'Udinese lors de la 29e journée du championnat, et le commentateur de Sky, Giancarlo Marocchi. Le sujet de la controverse : la performance du joueur bianconero Andrea Cambiaso.
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La Juventus, Spalletti et la petite altercation avec Marocchi au sujet de Cambiaso : « S'il t'écoute, il ne jouera plus jamais »
LA BLAGUE
Lors de l'émission d'après-match sur Sky, Marocchi a demandé : « Cambiaso est toujours partout sur le terrain. Est-ce qu'il pose plus de problèmes à ses adversaires ou à son entraîneur ? ».
Spalletti a répondu ainsi : « S'il ne se déplace pas sur le terrain, il ne joue plus. S'il t'écoute, il ne joue plus. Il a intérêt à se déplacer sur le terrain, car il est doué pour jouer au poste de milieu de terrain. »
LA SAISON DE CAMBIASO
Cambiaso compte jusqu'à présent 27 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives en championnat. À cela s'ajoutent 9 apparitions et 1 passe décisive en Ligue des champions, ainsi que 2 apparitions en Coupe d'Italie, soit un total de 38 matchs, 3 buts et 4 passes décisives.
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