Une profonde affinité de toujours avec la Vieille Dame a fait de la signature de son contrat une étape exceptionnellement émouvante pour le jeune joueur. Davide reste déterminé à prouver sa valeur sur le terrain tout en rendant à la direction sa confiance indéfectible par des efforts incessants.

Partageant sa joie sur les réseaux sociaux après avoir officialisé l'accord, Davide a déclaré : « Fier d'avoir signé mon premier contrat professionnel avec l'équipe dont je rêve et que j'aime depuis que je suis enfant. Je continuerai à travailler avec beaucoup d'ambition et l'envie de m'améliorer, en donnant tout pour ces couleurs. Fino alla fine. »