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La Juventus sécurise l’avenir de Davide Marchisio, le fils de la légende du club ayant signé son premier contrat professionnel
Un adolescent signe son premier contrat professionnel
Le centre de formation de la Juventus a officiellement mis sous contrat professionnel le talentueux espoir Davide Marchisio, pour un premier bail qui court jusqu'en 2028. Né le 31 août 2009, le milieu de terrain a connu une progression régulière, portée par une éthique de travail remarquable au sein des équipes de jeunes de la Juventus. L'obtention du statut professionnel constitue une preuve concrète de son travail personnel à Turin, plutôt que de s'appuyer simplement sur l'illustre nom de famille de son père.
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Le milieu de terrain promet un engagement total
Une profonde affinité de toujours avec la Vieille Dame a fait de la signature de son contrat une étape exceptionnellement émouvante pour le jeune joueur. Davide reste déterminé à prouver sa valeur sur le terrain tout en rendant à la direction sa confiance indéfectible par des efforts incessants.
Partageant sa joie sur les réseaux sociaux après avoir officialisé l'accord, Davide a déclaré : « Fier d'avoir signé mon premier contrat professionnel avec l'équipe dont je rêve et que j'aime depuis que je suis enfant. Je continuerai à travailler avec beaucoup d'ambition et l'envie de m'améliorer, en donnant tout pour ces couleurs. Fino alla fine. »
La dynastie familiale continue de prospérer
L’ascension rapide de Davide au milieu de terrain a été soigneusement accompagnée par son père, Claudio, dont l’encadrement mesuré le protège de comparaisons pesantes. Avant de s’imposer comme un habitué des moins de 18 ans, il a disputé 23 matches et inscrit trois buts avec les moins de 17 ans, dont une réalisation marquante dans le Derby della Mole. Une exposition cruciale au groupe professionnel est arrivée en fin de saison dernière, lorsque Luciano Spalletti a intégré l’adolescent aux séances d’entraînement de l’équipe première à la Continassa.
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La Next Gen est en passe de franchir un cap
Davide est appelé à jouer un rôle central avec les moins de 18 ans après avoir inscrit, plus tôt cette saison, le tout premier but historique de cette équipe nouvellement formée. Enchaîner des performances régulières au cours d’une éprouvante campagne nationale s’avérera essentiel pour accélérer sa progression vers l’équipe Juventus Next Gen. Le staff de l’équipe première suivra de près la maturité physique et technique de l’adolescent tout au long de l’automne afin de faciliter sa transition future vers le football senior.
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