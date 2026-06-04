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La Juventus se tourne vers Emi Martínez après l’échec de l’accord pour recruter Alisson, le gardien de Liverpool
Liverpool maintient sa position ferme concernant Alisson.
La longue quête de la Juventus pour s’offrir Alisson touche à sa fin. Bien que le gardien brésilien ait trouvé un accord personnel avec le club turinois il y a plusieurs mois, Liverpool maintient une position ferme et ne compte pas le céder cet été, ayant activé une prolongation de contrat d’une durée d’un an.
Après plusieurs départs de cadres, le club de Premier League veut préserver la stabilité de son effectif. Malgré les récents changements en coulisses, la position de Liverpool concernant Alisson n’a pas varié, laissant peu de marge de manœuvre à la Juventus pour négocier. Le club piémontais a donc commencé à explorer d’autres pistes sur le marché des transferts.
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Martinez s'impose comme une priorité
Alors que la piste Alisson semble s’épuiser, Martinez émerge comme la principale alternative. D’après la Gazzetta, le gardien d’Aston Villa et héros de la Coupe du monde 2022 serait ouvert à un nouveau défi loin de Villa Park. Âgé de 33 ans, le portier argentin correspond au profil expérimenté et gagnant recherché par Luciano Spalletti pour diriger la défense de la Juventus la saison prochaine.
Évalué à environ 20 millions d’euros, un montant en phase avec le budget des Bianconeri, le gardien argentin reste toutefois confronté à un obstacle de taille : son salaire net de 6 millions d’euros par an. Une rémunération élevée que la Vieille Dame cherche à réduire tout en recrutant un gardien de but de premier plan.
L'option Vicario
La Juventus surveille de près Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham Hotspur. Âgé de 29 ans, le joueur souhaite depuis longtemps revenir en Serie A et avait failli rejoindre l’Inter. Les Nerazzurri ont finalement opté pour Josep Martinez, ce qui ouvre la voie à un transfert vers la Vieille Dame si celle-ci décide de passer à l’action.
Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2028, le gardien pourrait être cédé, et son prix est similaire à celui de Martinez : environ 20 millions d’euros. Autre atout non négligeable, ses exigences salariales, évaluées entre 3 et 4 millions d’euros annuels, s’alignent mieux sur les paramètres financiers fixés par la direction turinoise que celles du portier espagnol.
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Une décision cruciale avant la pré-saison
La Juventus s’apprête à accélérer sa quête d’un nouveau gardien de but, élément clé d’une refonte globale de son effectif. Le club anticipe déjà l’après-Dusan Vlahovic et réaffecte ses ressources pour consolider des postes stratégiques.
Trouver un numéro un fiable demeure une priorité absolue avant le début de la préparation estivale. Les Bianconeri doivent désormais choisir entre l’expérience confirmée de Martinez et la solution plus économique représentée par Vicario, alors qu’ils remodèlent l’ossature de l’équipe de Luciano Spalletti.