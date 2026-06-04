La longue quête de la Juventus pour s’offrir Alisson touche à sa fin. Bien que le gardien brésilien ait trouvé un accord personnel avec le club turinois il y a plusieurs mois, Liverpool maintient une position ferme et ne compte pas le céder cet été, ayant activé une prolongation de contrat d’une durée d’un an.

Après plusieurs départs de cadres, le club de Premier League veut préserver la stabilité de son effectif. Malgré les récents changements en coulisses, la position de Liverpool concernant Alisson n’a pas varié, laissant peu de marge de manœuvre à la Juventus pour négocier. Le club piémontais a donc commencé à explorer d’autres pistes sur le marché des transferts.