Jamais deux sans trois. Alors que la Juventus négocie déjà pour recruter le gardien argentin Emiliano « Dibu »Martínez (Aston Villa) et l’attaquant norvégien Alexander Sörloth (Atlético Madrid), le club turinois s’intéresse désormais à un autre participant à la phase finale de la Coupe du monde.





Selon Sky, les Bianconeri s’intéressent désormais au Colombien de Bologne, Jhon Lucumí.

Né en 1998, il est sous contrat jusqu’en juin 2027, perçoit un salaire net de 750 000 euros par an et dispose d’une clause libératoire de 28 millions d’euros.





Arrivé à l’été 2022 en provenance de Genk, il a disputé 152 matchs au cours des quatre dernières saisons, inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives, tout en récoltant 28 cartons jaunes et 1 carton rouge. Il a également remporté la Coupe d’Italie en 2025.







