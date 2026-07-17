La Juventus s’intéresse de près à Lorenzo Pellegrini, dont le contrat avec la Roma expire cet été. Une situation qui irrite fortement Gasperini

Gian Piero Gasperini est furieux. Le transfert de Zeki Celik à la Juventus lui a été vécu comme un véritable camouflet : il comptait le conserver et s’attendait à ce qu’il soit encore à sa disposition, au point que le défenseur était attendu à Rome pour passer sa visite médicale. Mais les Bianconeri ont porté l’estocade finale, laissant Gasp un goût amer dans la bouche, selon Tuttosport.





Mais le risque, pour la Roma, est que ce revers ne reste pas isolé. Après Celik, la Juventus travaillerait aussi sur le dossier Lorenzo Pellegrini, toujours libre de tout contrat et sans accord de renouvellement avec les Giallorossi. Selon le quotidien turinois, les contacts entre les parties ont déjà été établis et une proposition serait sur la table, actuellement examinée par le milieu de terrain, dont la réponse est attendue dans les prochaines heures.



