La Juventus s’intéresse de près à Jeff Ekhator : une offre a été transmise au Genoa et le dossier pourrait se conclure dans les 24 heures

Un nouveau nom pour l’attaque, une négociation bien engagée, qui pourrait aboutir dans les prochaines heures. Selon Sky Sport, la Juventus aurait demandé au Genoa de lui céder Jeff Ekhator, attaquant né en 2006 et pilier de notre équipe des moins de 21 ans. Les deux clubs discutent actuellement d’un transfert définitif pour un montant de 15 millions d’euros. La transaction est bien engagée, les « Rossoblu » ayant besoin de vendre et pouvant se résoudre à se séparer de leur attaquant génois, auteur de 3 buts lors du dernier championnat.