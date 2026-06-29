Un nouveau nom pour l’attaque, une négociation bien engagée, qui pourrait aboutir dans les prochaines heures. Selon Sky Sport, la Juventus aurait demandé au Genoa de lui céder Jeff Ekhator, attaquant né en 2006 et pilier de notre équipe des moins de 21 ans. Les deux clubs discutent actuellement d’un transfert définitif pour un montant de 15 millions d’euros. La transaction est bien engagée, les « Rossoblu » ayant besoin de vendre et pouvant se résoudre à se séparer de leur attaquant génois, auteur de 3 buts lors du dernier championnat.
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La Juventus s’intéresse de près à Jeff Ekhator : une offre a été transmise au Genoa et le dossier pourrait se conclure dans les 24 heures
CABAL REJETTE LE GENOA ET S’INTERESSE À UN JEUNE TALENT DE LA NEXT GEN
À la Juventus, la confiance règne même si l’accord n’est pas encore finalisé : en cas d’issue positive, le Genoa pourrait recruter Puczka, arrière gauche autrichien figurant parmi les plus grands talents de la Next Gen. Les « Rossoblù » avaient initialement sollicité Cabal, mais l’ancien défenseur colombien de l’Hellas Vérone n’a pas encore donné son feu vert au transfert.
Kean admire son idole.
Ekhator s’inspire d’Usain Bolt et prend Moise Kean comme modèle. En 2024, il a conquis le titre de champion d’Italie des moins de 18 ans professionnels avec le Genoa, aux côtés des autres « Azzurrini » Ahanor et Venturino. Lors de la saison 2025-2026, il a trouvé le chemin des filets contre Parme, la Roma et Pise en Serie A, ainsi qu’face à Empoli en Coupe d’Italie.