La relation entre le PDG de la Juventus, Giovanni Carnevali, et l’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, s’avère être un catalyseur pour d’importants mouvements de transfert. Les deux hommes, qui ont déjà travaillé ensemble à Sassuolo, ont été en contact régulier ces derniers temps. Alors que les discussions initiales portaient sur d’autres cibles, le nom de Richarlison est désormais évoqué comme une possibilité sérieuse pour le grand club italien, selon *La Gazzetta dello Sport*.

L’international brésilien entame la dernière année de son contrat, censé expirer en juin 2027, et aucun signe de prolongation ne se profile à Londres. Selon plusieurs sources, les Spurs se montreraient donc ouverts à une vente avant la clôture du mercato estival. Un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros pourrait suffire pour que l’ancien Evertonien échange la capitale anglaise contre Turin.







