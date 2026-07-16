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La Juventus s’intéresse à une autre star de Tottenham alors que des discussions ont commencé au sujet d’un éventuel transfert de Richarlison estimé à 25 millions d’euros
Les discussions sont officiellement ouvertes entre la Juventus Turin et Arsenal.
La relation entre le PDG de la Juventus, Giovanni Carnevali, et l’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, s’avère être un catalyseur pour d’importants mouvements de transfert. Les deux hommes, qui ont déjà travaillé ensemble à Sassuolo, ont été en contact régulier ces derniers temps. Alors que les discussions initiales portaient sur d’autres cibles, le nom de Richarlison est désormais évoqué comme une possibilité sérieuse pour le grand club italien, selon *La Gazzetta dello Sport*.
L’international brésilien entame la dernière année de son contrat, censé expirer en juin 2027, et aucun signe de prolongation ne se profile à Londres. Selon plusieurs sources, les Spurs se montreraient donc ouverts à une vente avant la clôture du mercato estival. Un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros pourrait suffire pour que l’ancien Evertonien échange la capitale anglaise contre Turin.
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Alternatives marquantes et cibles principales
Malgré l’intérêt suscité par Richarlison, auteur de 12 buts la saison dernière, la Juve le considère pour l’instant comme un « plan B » de grande qualité. La priorité de la « Vieille Dame » reste Randal Kolo Muani. L’ancien joueur de la Juventus et des Spurs est le choix numéro un pour mener l’attaque, mais les négociations avec le Paris Saint-Germain s’avèrent complexes, le champion de France réclamant un montant de transfert élevé.
Carnevali a proposé environ 40 millions d’euros, mais le PSG en réclame 10 de plus pour laisser filer l’international français vers l’Italie. En cas d’échec des pourparlers, Richarlison mènerait une short-list de remplacement comprenant Alexander Sorloth (Atlético Madrid) et Folarin Balogun (Monaco/équipe des États-Unis). La polyvalence de l’attaquant brésilien sur tout le front de l’attaque séduit les homologues de De Zerbi en Serie A.
La lutte pour la première place
Les discussions entre Carnevali et De Zerbi ont également largement porté sur Guglielmo Vicario. L'avenir du gardien italien à Londres est incertain suite à l'arrivée de Martin Dubravka à Tottenham, et la Juventus souhaite vivement le faire revenir en Serie A. Vicario est considéré comme le principal candidat italien pour prendre la place de gardien à Turin la saison prochaine.
Toutefois, il n’est pas le seul gardien de renom surveillé par le club. La Juventus reste fortement pressentie pour recruter le champion du monde en titre Emiliano Martínez, même si Aston Villa s’est révélé être un négociateur coriace. Selon certaines informations, le gardien chercherait à forcer son transfert en Italie après que le club de Birmingham a publiquement insisté sur le fait qu’il resterait. Villa aurait fixé le prix de l’Argentin à 12 millions d’euros, mais l’offre actuelle de la Juve, d’environ 6,5 millions d’euros, reste bien en deçà de cette estimation.
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À la Continassa, le staff opère des ajustements tactiques.
La Juventus cherche clairement à tirer parti de l'instabilité de certaines stars de la Premier League pour renforcer son effectif. L'intérêt porté à Richarlison témoigne d'une volonté de recruter un joueur doté d'une expérience internationale avérée à un prix réduit. À 29 ans, l'attaquant présente un profil différent de celui de leurs cibles plus jeunes, mais son abattage et sa ténacité sont considérés comme des qualités idéales pour l'élite italienne.
Si la situation de Kolo Muani demeure la priorité pour l’instant, les prochains jours s’annoncent décisifs pour connaître la direction que prendront les Bianconeri. Qu’il s’agisse du retour du Français ou d’une arrivée à prix réduit de la star brésilienne de Tottenham, la Juventus est déterminée à offrir à ses supporters une recrue offensive avant la clôture du mercato.
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