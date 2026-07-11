La Juventus s’intéresse à Palhinha : un derby avec le Milan se profile, et cette option séduit les Bianconeri

Selon le quotidien portugais, Palhinha ne ferait qu’une brève escale en Bavière : Kompany aurait déjà donné son feu vert à son départ. Apprécié par Amorim, le milieu de terrain suscite aussi l’intérêt du Milan, qui pourrait ainsi lancer une sorte d’enchère avec la Juve.





De retour sur le marché après que les Spurs ont décidé de ne pas lever son option d’achat, préférant Tonali, le milieu né en 1995 pourrait à nouveau être prêté, une formule qui séduit les deux clubs italiens.





Comme indiqué, la Juve doit rajeunir son milieu de terrain et garde plusieurs pistes ouvertes : les transferts libres de Kessié et Goretzka, les opportunités de mercato Frattesi et Lobotka, sans oublier le rêve Bruno Fernandes.