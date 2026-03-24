La Juventus commence à élaborer une stratégie pour le mercato estival : premiers contacts, cibles à sonder et démarches pour déterminer s'il existe une marge de manœuvre pour d'éventuelles transactions. Parmi les idées, il y a celle de changer quelque chose en attaque : on parle depuis longtemps d'un possible changement à ce poste, avec un départ de Jonathan David et une nouvelle tentative pour Kolo Muani, qui a déjà porté le maillot bianconero lors de la deuxième partie de la saison dernière et que la Juve a tenté de faire revenir à Turin cet été (le PSG demandait d'inclure une option d'achat obligatoire, puis il est parti en prêt sec à Tottenham le dernier jour du mercato).
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La Juventus s'intéresse à nouveau à Kolo Muani : son prix, son salaire, la date d'expiration de son contrat et un éventuel échange avec Jonathan David
LA DEMANDE DU PSG CONCERNANT KOLO MUANI
À la fin de la saison, il quittera les Spurs et retournera à Paris à l'issue de son prêt ; il est sous contrat avec le club français jusqu'en 2028 : recruté en 2023 pour 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus auprès de l'Eintracht Francfort, il pèsera environ 30 millions d'euros sur le prochain bilan du PSG. C'est le montant nécessaire pour recruter Kolo Muani, un investissement envisageable pour la Juventus qui, selon La Gazzetta dello Sport, pourrait même envisager d'inclure Jonathan David dans la transaction : l'attaquant canadien – qui ne parvient pas à s'imposer en Italie – plaît beaucoup au Parisien Ocampos, qui l'avait fait venir à Lille après l'avoir repéré en Belgique, à Gand.
ÉCHANGE KOLO MUANI-DAVID : QUI Y GAGNE ?
Le directeur sportif du PSG est convaincu des qualités de David, et un éventuel échange avec Kolo Muani serait avantageux pour les deux clubs sur le plan financier : la Juventus réaliserait une plus-value en cédant un joueur arrivé libre l'été dernier, tandis que le PSG éviterait une moins-value en se séparant d'un joueur qui ne fait plus partie du projet de Luis Enrique. Le salaire est similaire, car tous deux touchent environ 6 à 7 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les primes, et leur âge est à peu près le même : le Canadien est plus jeune de quelques années, mais tous deux sont en quête de rédemption et de régularité pour relancer leur carrière.