La Juventus s'intéresse à nouveau à Kolo Muani : son prix, son salaire, la date d'expiration de son contrat et un éventuel échange avec Jonathan David

La Juventus commence à élaborer une stratégie pour le mercato estival : premiers contacts, cibles à sonder et démarches pour déterminer s'il existe une marge de manœuvre pour d'éventuelles transactions. Parmi les idées, il y a celle de changer quelque chose en attaque : on parle depuis longtemps d'un possible changement à ce poste, avec un départ de Jonathan David et une nouvelle tentative pour Kolo Muani, qui a déjà porté le maillot bianconero lors de la deuxième partie de la saison dernière et que la Juve a tenté de faire revenir à Turin cet été (le PSG demandait d'inclure une option d'achat obligatoire, puis il est parti en prêt sec à Tottenham le dernier jour du mercato).



