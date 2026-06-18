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Gianluca Minchiotti

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La Juventus s’intéresse à Ilaix Moriba, souvent comparé à Yaya Touré : voici ce qu’il faut savoir sur le jeune milieu de terrain

Juventus FC
I. Moriba
Mercato
Celta Vigo

Au milieu de terrain, la Juventus surveille de près le jeune joueur né en 2003 du Celta Vigo.

La Juventus s’intéresserait de près à Ilaix Moriba, jeune milieu de terrain guinéen naturalisé espagnol, sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en 2029 et estimé à 15 millions d’euros. Selon Tuttosport, la Vieille Dame aurait déjà mené une première enquête sur ce milieu de terrain né en 2003, afin d’évaluer son profil en vue de la saison prochaine.


Bien qu’il n’ait que 23 ans, le milieu de terrain a déjà un parcours riche : formé au FC Barcelone, il a fait ses débuts en équipe première à seulement 17 ans et a rapidement été comparé à Yaya Touré pour son gabarit, sa couverture du terrain et sa technique.

  • ÉCHEC À LEIPZIG

    Porté par des attentes très élevées, Leipzig a investi 16 millions d’euros pour s’attacher ses services lors de l’été 2021. En Allemagne cependant, son parcours n’a pas pris son envol comme prévu (seulement six apparitions), et sa progression a subi un coup d’arrêt brutal, transformant en quelques mois l’un des plus grands espoirs du football européen en un talent à la recherche d’un nouveau départ.

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  • Le Celta affiche des statistiques remarquables.

    Le tournant s’est produit au cours des dernières saisons, d’abord lors de son passage d’un an et demi à Valence (46 matchs, 1 but), puis, surtout, au Celta Vigo (25 matchs, 1 but et 2 passes décisives en 2024-2025, puis 48 matchs, 2 buts et 4 passes décisives en 2025-2026), où il a retrouvé une régularité et une place centrale dans le projet technique. Ses qualités de meneur de jeu dynamique, associées à un bon sens du timing et à une capacité à construire le jeu, sont des atouts rares dans l’effectif actuel de la Juventus.


    C’est pourquoi la Juventus, en quête de renforts au milieu de terrain, s’intéresse de près à son profil. Pour l’instant, il s’agit d’un intérêt préliminaire : aucune négociation n’a encore été entamée, mais le nom de Moriba figure sur la short-list des dirigeants bianconeri.