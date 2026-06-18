La Juventus s’intéresse à Ilaix Moriba, souvent comparé à Yaya Touré : voici ce qu’il faut savoir sur le jeune milieu de terrain

La Juventus s’intéresserait de près à Ilaix Moriba, jeune milieu de terrain guinéen naturalisé espagnol, sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en 2029 et estimé à 15 millions d’euros. Selon Tuttosport, la Vieille Dame aurait déjà mené une première enquête sur ce milieu de terrain né en 2003, afin d’évaluer son profil en vue de la saison prochaine.





Bien qu’il n’ait que 23 ans, le milieu de terrain a déjà un parcours riche : formé au FC Barcelone, il a fait ses débuts en équipe première à seulement 17 ans et a rapidement été comparé à Yaya Touré pour son gabarit, sa couverture du terrain et sa technique.