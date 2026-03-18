La Juventus s'intéresse à Bernardo Silva, qui quitte Manchester City en tant que joueur libre : des contacts avec Jorge Mendes

Matteo Moretto, sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, confirme les contacts entre la Juventus et son agent Jorge Mendes.





Né en 1994, Bernardo Silva fêtera ses 32 ans le 10 août prochain. Huit ans après l'avoir recruté à Monaco pour 50 millions d'euros, Manchester City a déjà décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire à la fin de cette saison.





Entre-temps, il a marqué 76 buts et délivré 77 passes décisives en 448 apparitions, la dernière contre le Real Madrid en Ligue des champions mardi soir, où il a écopé de son premier carton rouge en carrière.



