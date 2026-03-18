La Juventus suit de très près le marché des joueurs dont le contrat expire le 30 juin prochain et qui pourraient partir libre de tout engagement : parmi eux, on trouve le défenseur central argentin Marcos Senesi (Bournemouth) et l'arrière latéral turc Zeki Celik (Rome) en défense ; le Polonais Robert Lewandowski (Barcelone) en attaque ; l'Allemand Leon Goretzka (Bayern Munich), l'Autrichien Xaver Schlager (Leipzig) et l'Ivoirien Franck Kessié (Al-Ahli) au milieu de terrain. Un secteur où évolue également un autre joueur de grande valeur suivi avec intérêt par les dirigeants bianconeri : Bernardo Silva.
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La Juventus s'intéresse à Bernardo Silva, qui quitte Manchester City en tant que joueur libre : des contacts avec Jorge Mendes
CONTACTS AVEC MENDES
Matteo Moretto, sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, confirme les contacts entre la Juventus et son agent Jorge Mendes.
Né en 1994, Bernardo Silva fêtera ses 32 ans le 10 août prochain. Huit ans après l'avoir recruté à Monaco pour 50 millions d'euros, Manchester City a déjà décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire à la fin de cette saison.
Entre-temps, il a marqué 76 buts et délivré 77 passes décisives en 448 apparitions, la dernière contre le Real Madrid en Ligue des champions mardi soir, où il a écopé de son premier carton rouge en carrière.
Bernardo Silva a déjà été contacté par plusieurs autres clubs, européens et non européens. À ce stade, la balle est dans son camp : il doit décider s'il privilégie l'aspect financier ou sportif, en restant en Europe avec un salaire inférieur aux 10 millions d'euros nets par an qu'il gagne à Manchester City.
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