Pour la Juventus, le mercato s’est achevé sur un feu d’artifice, marqué par de nombreux rebondissements. Le résultat, c’est une équipe avec quelques alternatives supplémentaires, encore avec quelques lacunes et, surtout, encore avec beaucoup de points d’interrogation.





Mais reprenons dans l’ordre. Le premier rebondissement est intervenu entre la fin de la saison dernière et le début du mercato, avec un énième bouleversement dans la direction. Comolli et Modesto dehors, Carnevali et Massara dedans. La nouvelle direction est en réalité arrivée alors que les opérations étaient déjà en cours, car les grands clubs commencent à planifier le mercato estival dès l’hiver, et elle a tenté de réparer les dégâts provoqués par les dernières gestions, en composant avec les limitations du settlement agreement de l’UEFA. La note attribuée à Carnevali et Massara est positive, même s’il faudra attendre pour vraiment les juger, le mercato hivernal et surtout celui de l’été prochain, en plus bien sûr de l’issue de la saison qui vient de débuter. Contrairement à Giuntoli, qui lors de son premier été à la Juventus n’avait bouclé que l’arrivée de Weah (opération d’ailleurs menée par Manna), Carnevali et Massara ont énormément bougé, en bouclant onze arrivées (retours de prêt compris) et douze départs (fin de contrat comprises).