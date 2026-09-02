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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La Juventus s’est améliorée sur le marché, mais avec trois grandes inconnues, dont Spalletti : il doit redevenir celui de Naples, pas celui de l’Italie

Juventus FC
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Opinion
L. Spalletti

Pour la Juventus, un mercato marqué par de nombreuses arrivées et de nombreux départs s’est achevé : à partir de maintenant, le travail de l’entraîneur sera décisif.

Pour la Juventus, le mercato s’est achevé sur un feu d’artifice, marqué par de nombreux rebondissements. Le résultat, c’est une équipe avec quelques alternatives supplémentaires, encore avec quelques lacunes et, surtout, encore avec beaucoup de points d’interrogation.


Mais reprenons dans l’ordre. Le premier rebondissement est intervenu entre la fin de la saison dernière et le début du mercato, avec un énième bouleversement dans la direction. Comolli et Modesto dehors, Carnevali et Massara dedans. La nouvelle direction est en réalité arrivée alors que les opérations étaient déjà en cours, car les grands clubs commencent à planifier le mercato estival dès l’hiver, et elle a tenté de réparer les dégâts provoqués par les dernières gestions, en composant avec les limitations du settlement agreement de l’UEFA. La note attribuée à Carnevali et Massara est positive, même s’il faudra attendre pour vraiment les juger, le mercato hivernal et surtout celui de l’été prochain, en plus bien sûr de l’issue de la saison qui vient de débuter. Contrairement à Giuntoli, qui lors de son premier été à la Juventus n’avait bouclé que l’arrivée de Weah (opération d’ailleurs menée par Manna), Carnevali et Massara ont énormément bougé, en bouclant onze arrivées (retours de prêt compris) et douze départs (fin de contrat comprises).

  • LES TOURNANTS CRUCIAUX

    Le mercato de la Juventus est passé par quelques tournants fondamentaux : la confirmation de Spalletti malgré la non-qualification pour la Ligue des champions (le technicien avait signé sa prolongation jusqu’en 2028 avec Comolli, en avril, tandis que Carnevali, arrivé en juin, a validé le choix de poursuivre avec Spalletti) ; l’illusion envolée, en raison de l’absence de Ligue des champions, de pouvoir miser sur de grands joueurs d’expérience et de qualité (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski) ; la décision de ne pas satisfaire les demandes contractuelles de Vlahovic et, donc, de se passer de lui (et là, probablement, avec une divergence de vues entre la direction et l’entraîneur, qui aurait de nouveau voulu le Serbe) ; le feuilleton Kolo Muani, suivi pendant un an, puis acheté définitivement pour un montant important, avant d’être finalement piqué par Spalletti après un but manqué lors du premier match officiel ; le feuilleton des gardiens, avec la vaine poursuite (en plus d’Alisson) de Dibu Martinez et de Svilar, avant de se rabattre sur Vicario et Grabara ; les prêts difficiles et désavantageux de joueurs sortant d’une très mauvaise saison (Di Gregorio, David et Openda) ; les noms surprises en attaque, avec une montée en puissance qui a vu les arrivées d’Ekhator, Alajbegovic et Woltemade.


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  • LES GRANDS DOUTES

    En résumé, la campagne de transferts qui vient de s’achever (mais attention à d’éventuels départs dans les prochaines heures et les prochains jours vers la Turquie et l’Arabie, où le marché est encore ouvert) nous laisse une Juventus assurément améliorée dans les buts, avec davantage de solutions de qualité en défense (dans l’axe comme sur les côtés, avec Lucumì et Celik), et avec beaucoup de qualité et de solutions entre les lignes et sur les ailes en attaque (et l’importance de Nico Gonzalez s’est immédiatement révélée). Les plus grands doutes demeurent dans l’axe de l’attaque, où Kolo Muani comme Woltemade aiment décrocher, et aucun des deux n’est le classique avant-centre de surface de réparation que Spalletti apprécie tant, et surtout au milieu de terrain, où il manque depuis des années un grand meneur de jeu et un homme capable de garantir à la fois créativité et volume. Le retour de Douglas Luiz est un pari (qui a, pour l’instant, démarré du bon pied), l’arrivée de Sarr une solution de fortune après la déconvenue Kessié.


  • Et il faut le vrai Spalletti

    Le sentiment est qu’une bonne partie de l’issue de la saison de la Juventus, et donc aussi la manière dont ce mercato sera relu dans quelques mois, dépendra beaucoup du travail de Spalletti, qui doit laisser derrière lui les séquelles de l’échec avec l’Italie, qui refont parfois surface dans ses déclarations et ses décisions, et retrouver ses meilleures intuitions, comme avec son Napoli champion d’Italie, ainsi que du feeling qui s’installera, ou non, entre l’entraîneur et la direction, entre les choix de Spalletti et ceux, sur le marché des transferts, de Carnevali et Massara.

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  • RÉCAPITULATIF DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS

    RECRUES : Nico Gonzalez (a, Atlético de Madrid), Douglas Luiz (m, Aston Villa), Rugani (d, Fiorentina), Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain), Lucumí (d, Bologne), Vicario (g, Tottenham), Grabara (g, Wolfsburg), Sarr (m, Tottenham), Woltemade (a, Newcastle).

    DÉPARTS : Holm (d, Bologne), Vlahovic (a, Besiktas), Kostic (m, PSV), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (m, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina), Arthur (m, résiliation de contrat), Di Gregorio (g, Bournemouth), Perin (g, Palerme), Miretti (m, Besiktas), David (a, Atlético de Madrid).

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