Randal Kolo Muani s’éloigne à nouveau de la Juventus, en raison de la demande du Paris Saint-Germain, qui ne descend pas en dessous d’un montant hors de portée pour les Bianconeri, comme l’explique le directeur général Giovanni Carnevali : « Les demandes sont trop élevées ; soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions ; aujourd’hui, il est facile d’acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés. »





La « Vieille Dame », qui a jusqu’ici proposé au maximum 40 millions, bonus compris, ne devrait pas rehausser son offre. Si le PSG ne revient pas à la charge avec une demande plus raisonnable, la transaction a peu de chances d’aboutir, malgré l’intérêt que porte l’attaquant né en 1998 pour les Bianconeri.



