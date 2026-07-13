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Gianluca Minchiotti

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La Juventus s’éloigne de plus en plus de Kolo Muani. Les noms de Balogun et Pellegrino émergent, tandis qu’Oyarzabal est évoqué comme une piste séduisante

Juventus FC
Mercato
M. Pellegrino
D. Vlahovic

Les discussions pour renforcer l'attaque de la Vieille Dame s'avèrent ardues.

Randal Kolo Muani s’éloigne à nouveau de la Juventus, en raison de la demande du Paris Saint-Germain, qui ne descend pas en dessous d’un montant hors de portée pour les Bianconeri, comme l’explique le directeur général Giovanni Carnevali : « Les demandes sont trop élevées ; soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions ; aujourd’hui, il est facile d’acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés. »


La « Vieille Dame », qui a jusqu’ici proposé au maximum 40 millions, bonus compris, ne devrait pas rehausser son offre. Si le PSG ne revient pas à la charge avec une demande plus raisonnable, la transaction a peu de chances d’aboutir, malgré l’intérêt que porte l’attaquant né en 1998 pour les Bianconeri.


  • PELLEGRINO EN TÊTE

    La Juventus explore donc d’autres pistes, la première menant à Mateo Pellegrino, l’Argentin de Parme, club avec lequel les relations sont excellentes et qui s’est montré tout à fait disposé à céder le joueur. L’offre de la Juve s’est jusqu’à présent élevée à un prêt payant d’un an assorti d’une option d’achat à 30 millions, à des conditions facilement réalisables (la dixième place en Serie A). Parme, lui, préfère une vente directe autour de 30 millions ou, à défaut, un prêt payant nettement plus onéreux. Les deux clubs doivent encore affiner les modalités dans les prochaines heures.



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  • PISTE DE SORLOTH

    La deuxième piste mène à Alexander Sorloth. Les contacts entre la Juventus et l’Atlético Madrid vont s’intensifier dans les prochaines semaines, portés par plusieurs intérêts communs. Tout part de Nico González, de retour à la Juve mais toujours suivi par l’Atlético ; une discussion pourrait s’ouvrir et s’étendre à d’autres profils. Dans ce lot figure évidemment Alexander Sorloth, un avant-centre que la Juventus a ciblé ces dernières semaines pour renforcer son attaque. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et physique, un profil que le Norvégien incarne à la perfection. Le joueur a d’ailleurs déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.


    L’attaquant aurait préféré clarifier son avenir avant le début de la Coupe du monde, et ses intuitions, nourries par ses performances, se sont confirmées : maintenant que l’aventure norvégienne est terminée, l’heure des choix a sonné. Reste un écueil majeur : le volet financier. L’Atlético Madrid valorise Nico González à 20 millions d’euros maximum, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions affichée pour Sorloth. Reste à savoir si son bilan nul au Mondial poussera les Colchoneros à revoir leurs prétentions à la baisse, et si la Vieille Dame maintiendra son intérêt pour ce profil d’attaquant.


  • Et Vlahovic ?

    Troisième et dernière option : un retournement de situation impliquant Dusan Vlahovic, dont le contrat avec la Juventus a expiré le 30 juin et qui, à ce jour, n’a pas trouvé de club prêt à répondre à ses exigences (au moins 8 M€ par saison plus une confortable prime à la signature pour ses agents). Les difficultés de la Juve à dénicher un nouveau numéro 9, conjuguées aux incertitudes du Serbe, pourraient rapprocher les deux parties et aboutir à une renégociation sur la base de l’offre turinoise, soit un maximum de 6 millions d’euros par saison.


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  • BALOGUN SE DISTINGUE, OYARZABAL SE FAIT REMARQUER

    Selon Gianluca Di Marzio, la Juventus s’intéresserait à deux profils offensifs : Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad et de la sélection espagnole, dont le prix dépasserait 40 millions d’euros, et Folarin Balogun, l’avant-centre de l’AS Monaco et des États-Unis, sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à environ 30 millions d’euros.



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