L’association de six ans entre Arthur et la Juventus approche d’une fin brutale. Plutôt que de chercher une nouvelle destination temporaire pour le milieu de terrain, les Bianconeri travaillent désormais activement à une résiliation de contrat. L’ancien joueur du FC Barcelone et de Liverpool est actuellement lié à l’Allianz Stadium jusqu’en juin 2027, mais les deux parties seraient déterminées à rompre les années restantes de l’accord afin de permettre un nouveau départ ailleurs.

Selon Sky Sport Italia, les parties travaillent pour trouver un accord qui permettrait au Brésilien de partir avant l’expiration naturelle de son contrat. Ce mouvement marque la fin de ce qui a été un chapitre difficile pour le joueur en Italie, alors que la Juventus donne la priorité au départ des gros salaires qui n’entrent pas dans les plans à long terme de l’entraîneur pour l’effectif.