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La Juventus s’apprête à résilier le contrat d’Arthur Melo alors que le séjour décevant du Brésilien à Turin touche à sa fin
Des discussions sont en cours pour une résiliation de contrat
L’association de six ans entre Arthur et la Juventus approche d’une fin brutale. Plutôt que de chercher une nouvelle destination temporaire pour le milieu de terrain, les Bianconeri travaillent désormais activement à une résiliation de contrat. L’ancien joueur du FC Barcelone et de Liverpool est actuellement lié à l’Allianz Stadium jusqu’en juin 2027, mais les deux parties seraient déterminées à rompre les années restantes de l’accord afin de permettre un nouveau départ ailleurs.
Selon Sky Sport Italia, les parties travaillent pour trouver un accord qui permettrait au Brésilien de partir avant l’expiration naturelle de son contrat. Ce mouvement marque la fin de ce qui a été un chapitre difficile pour le joueur en Italie, alors que la Juventus donne la priorité au départ des gros salaires qui n’entrent pas dans les plans à long terme de l’entraîneur pour l’effectif.
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Une arrivée record ne tient pas ses promesses
L’arrivée d’Arthur à Turin en 2020 reste l’un des transferts les plus commentés de l’histoire récente de la Serie A, principalement en raison de la nature financière complexe de l’opération. Il est arrivé en provenance de Barcelone pour une somme vertigineuse d’environ 80 millions d’euros, dans le cadre d’un accord qui a vu Miralem Pjanic faire le chemin inverse vers la Catalogne pour 60 millions d’euros.
À l’époque, cet échange avait été perçu comme un moyen pour les deux clubs d’équilibrer leurs comptes, mais sur le terrain, les résultats ont été loin des attentes. Statistiquement, son impact est resté limité lors de ses premières années au club. Il n’a disputé que 22 matches de championnat lors de sa première saison, puis 20 de plus lors de sa deuxième année.
Quatre saisons de prêts itinérants
La carrière du milieu de terrain a été marquée par une série de passages temporaires à travers l’Europe et l’Amérique du Sud. Depuis qu’il n’entre plus dans les plans de la Juve, Arthur est passé par Liverpool, la Fiorentina, Gérone et, plus récemment, a effectué un retour dans son pays natal avec Grêmio.
Son récent retour à Grêmio s’est avéré être sa période la plus réussie depuis des années, offrant au milieu de terrain le temps de jeu régulier nécessaire pour relancer sa carrière. Cependant, ce retour au Brésil a été écourté, car la situation financière de Grêmio l’a empêché de répondre à l’évaluation fixée par la Juventus. Le joueur s’est ainsi retrouvé de retour à la Continassa, sans voie claire pour réintégrer le groupe professionnel.
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Aucune offre de prêt concrète
La confirmation définitive du statut d’Arthur au club est intervenue lors de la préparation actuelle d’avant-saison. Le Brésilien a été un absent remarqué du groupe retenu pour le récent match amical contre l’équipe Next Gen, un signe clair qu’il ne fait pas partie du projet technique pour la suite. En l’absence d’offres de prêt concrètes et alors que ses exigences salariales constituent un obstacle pour de nombreuses parties intéressées, une résiliation à l’amiable apparaît comme la solution la plus logique.
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