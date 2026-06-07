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La Juventus s’apprête à finaliser l’arrivée de l’attaquant Alexander Sorloth, puis lancera une offensive majeure pour recruter Randal Kolo Muani, actuellement au PSG
Un accord concernant Sorloth se profile à l’horizon.
Selon Tuttomercato, le dossier Sorloth serait désormais bien avancé, la Juventus ayant réalisé des progrès significatifs dans les négociations concernant l'international norvégien. Les récentes rencontres entre le club et les représentants de l'attaquant se sont avérées fructueuses, l'ancien joueur de Villarreal ayant donné son feu vert au transfert. Sorloth serait séduit par le projet turinois et aurait déjà donné son accord de principe pour un contrat de quatre ans d'une valeur d'environ 4 millions d'euros nets par saison.
Reste à convaincre l’Atlético Madrid, qui réclame plus de 30 millions d’euros. Les relations privilégiées entre les deux clubs pourraient toutefois faciliter l’opération, la Juventus comptant utiliser le dossier Nico González, prêté la saison passée au Metropolitano, pour adoucir les négociations financières.
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Une chasse à l'homme effrénée pour Kolo Muani
Sorloth n’est pas la seule grande cible envisagée : la Juventus préparerait aussi une offre ambitieuse pour Kolo Muani, du Paris Saint-Germain. L’international français est depuis longtemps une cible de rêve pour la direction des Bianconeri, et il continue de voir Turin comme une destination idéale après un prêt réussi au club lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, au cours de laquelle il a inscrit 10 buts en 22 apparitions.
Après un prêt à Tottenham lors de l’exercice 2025-2026, un retour définitif en Italie se profile donc. Le PSG, prêt à le céder, réclame toutefois fermement 40 millions d’euros pour l’attaquant. Si le club parisien n’envisage pas de baisser ce montant, il se montrerait ouvert à des modalités de paiement flexibles pour faciliter la transaction.
Trouver un remplaçant à Vlahovic, partant
L’urgence de recruter deux attaquants de haut niveau découle de l’échec définitif des négociations contractuelles avec l’actuel numéro 9, Dusan Vlahovic. Après des mois de discussions, il est confirmé que l’attaquant serbe quittera le club en tant que joueur libre fin juin. L’écart entre ses exigences salariales de 8 millions d’euros et l’offre du club, de 6 millions d’euros, s’est révélé irréconciliable.
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Une refonte plus large de l'effectif
Cette refonte ne se limite pas à l’attaque, la Juventus remodelant également son axe défensif. Après avoir renoncé au recrutement du gardien de Liverpool Alisson, le club s’est tourné vers Emiliano Martínez, d’Aston Villa. Cette démarche proactive sur le marché des transferts traduit la volonté de fournir à Luciano Spalletti tous les outils nécessaires avant le début de la préparation estivale, la Juventus visant à retrouver son statut de force dominante en Serie A la saison prochaine.