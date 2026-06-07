La Juventus s’apprête à finaliser l’arrivée de l’attaquant Alexander Sorloth, puis lancera une offensive majeure pour recruter Randal Kolo Muani, actuellement au PSG

Selon Tuttomercato, le dossier Sorloth serait désormais bien avancé, la Juventus ayant réalisé des progrès significatifs dans les négociations concernant l'international norvégien. Les récentes rencontres entre le club et les représentants de l'attaquant se sont avérées fructueuses, l'ancien joueur de Villarreal ayant donné son feu vert au transfert. Sorloth serait séduit par le projet turinois et aurait déjà donné son accord de principe pour un contrat de quatre ans d'une valeur d'environ 4 millions d'euros nets par saison.

Reste à convaincre l’Atlético Madrid, qui réclame plus de 30 millions d’euros. Les relations privilégiées entre les deux clubs pourraient toutefois faciliter l’opération, la Juventus comptant utiliser le dossier Nico González, prêté la saison passée au Metropolitano, pour adoucir les négociations financières.