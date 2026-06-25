La Juventus s’apprête à entrer en concurrence avec la Roma pour recruter Mason Greenwood, tandis que Fenerbahce s’éloignerait d’un éventuel transfert de l’attaquant marseillais

Selon Calciomercato, la Juventus s’est lancée avec détermination sur le marché pour recruter l’ailier dynamique Greenwood, l’équipe de recrutement des Bianconeri suivant de près sa situation en vue d’une éventuelle offre officielle. Le grand club turinois nourrit une grande admiration pour l’attaquant anglais depuis la saison dernière et se tient prêt à passer à l’action si une opportunité se présente.

Cette intervention surprise de l’Allianz Stadium complique singulièrement l’équation logistique de son rival national, la Roma, dont les négociations de longue haleine avec l’OM sont au point mort. Les discussions entre les dirigeants du club français et les Giallorossi sont en stand-by depuis des semaines en raison du prix exigé par Marseille, qui s’élève à 50 millions d’euros plus des clauses additionnelles.



