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La Juventus s’apprête à entrer en concurrence avec la Roma pour recruter Mason Greenwood, tandis que Fenerbahce s’éloignerait d’un éventuel transfert de l’attaquant marseillais
La Juventus observe l’impasse pour préparer une contre-offre officielle
Selon Calciomercato, la Juventus s’est lancée avec détermination sur le marché pour recruter l’ailier dynamique Greenwood, l’équipe de recrutement des Bianconeri suivant de près sa situation en vue d’une éventuelle offre officielle. Le grand club turinois nourrit une grande admiration pour l’attaquant anglais depuis la saison dernière et se tient prêt à passer à l’action si une opportunité se présente.
Cette intervention surprise de l’Allianz Stadium complique singulièrement l’équation logistique de son rival national, la Roma, dont les négociations de longue haleine avec l’OM sont au point mort. Les discussions entre les dirigeants du club français et les Giallorossi sont en stand-by depuis des semaines en raison du prix exigé par Marseille, qui s’élève à 50 millions d’euros plus des clauses additionnelles.
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La Roma prépare une offre colossale pour repousser les convoitises
La Roma ne compte pas laisser filer sa cible prioritaire et prépare déjà une contre-offensive pour devancer la Juventus. Le club romain a conclu un accord verbal avec l’entourage de Greenwood sur les conditions personnelles, mais les discussions avec Marseille sont au point mort en raison de l’évaluation financière du club français.
Sous la pression de Turin, les Giallorossi préparent une offre globale supérieure à 50 millions d’euros afin de répondre aux exigences de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, qui voit dans l’ancien Mancunien la pièce maîtresse de son dispositif pour la saison prochaine.
L’effet domino déclenché par Kone complique la candidature de la Roma
La tentative de la Roma de recruter Greenwood est intimement liée à une autre saga de transfert, laquelle pourrait finalement sceller l’issue du dossier. Les Giallorossi envisagent de céder le milieu de terrain Manu Koné afin de combler le déficit financier nécessaire au financement du transfert de l’attaquant marseillais, le Français étant courtisé par Arsenal et Chelsea. Mais la donne se complique : Koné privilégierait, en privé, un départ vers le Paris Saint-Germain plutôt qu’un passage en Premier League.
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L'intérêt de Fenerbahce s'est émoussé suite au revirement électoral.
Jusqu’alors, le dossier Greenwood opposait trois prétendants. Mais l’intérêt de Fenerbahce, l’un des cadors du championnat turc, s’est soudainement refroidi. Le club stambouliote avait pourtant négocié un contrat mirobolant de 12 millions d’euros par saison pour l’attaquant, conditionné à la victoire du candidat à la présidence Hakan Safi, finalement battu lors des récentes élections.
Le nouveau président, Aziz Yildirim, admire certes le talent du joueur, mais refuse de s’aligner sur ces conditions financières astronomiques. Le club stambouliote s’étant retiré des négociations, la course à la signature de Greenwood se transforme désormais en un duel entre deux poids lourds de la Serie A.