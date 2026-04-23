Getty Images Sport
Traduit par
La Juventus s’apprête à déposer une offre pour Bernardo Silva, tandis que Barcelone envisage également de recruter gratuitement l’icône de Manchester City
La Juventus serait en pole position pour recruter le meneur de jeu de Manchester City.
Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait identifié Silva comme sa cible prioritaire et serait prête à déposer une offre officielle auprès de Manchester City. Alors que les discussions se multiplient à l’Allianz Stadium, le joueur, d’après plusieurs sources, maintient pour l’instant une distance professionnelle vis-à-vis des rumeurs de transfert. Si le défenseur se dit ouvert à un départ vers la Vieille Dame, il reste pleinement concentré sur la fin de saison avec Manchester City et refuse toute distraction. Cette focalisation à court terme n’a pas découragé la direction turinoise, convaincue que le joueur de 31 ans constituera le pivot idéal du système tactique de Luciano Spalletti.
- Getty Images Sport
Barcelone et Benfica affrontent une concurrence acharnée.
La Juventus sait pertinemment qu’elle n’est pas seule sur les traces de l’ancien Monégasque. Depuis longtemps, le FC Barcelone est pressenti pour recruter Silva, et l’attrait du Camp Nou demeure un facteur déterminant dans la décision du joueur. Si Benfica et Galatasaray ont aussi manifesté leur intérêt, la course semble désormais se résumer à un duel entre le Barça et la Juve.
Ce choix s’explique avant tout par la volonté de l’international portugais de continuer à jouer au plus haut niveau la saison prochaine, afin de demeurer une pièce maîtresse aussi bien pour son club que pour son pays, alors qu’il aborde la dernière ligne droite de sa carrière.
L’influence de Jorge Mendes dans les négociations
Un élément clé de tout accord potentiel concernant Silva est son agent, Jorge Mendes. La Juventus entretient un dialogue constant et fructueux avec ce super-agent afin de s'assurer de rester en tête de liste. Ces discussions en cours visent à démêler les subtilités financières de l'accord et à présenter un projet qui réponde à la fois aux ambitions sportives du joueur et à ses exigences personnelles.
- AFP
Prendre les devants
La direction de la Juventus prend un pari calculé en préparant une offre officielle dès maintenant pour Bernardo Silva, qui a déjà confirmé son départ de Manchester City en fin de saison. Arrivé en 2017 en provenance de Monaco, le milieu portugais laisse derrière lui un palmarès impressionnant de 19 trophées.
À Turin, on craint de plus en plus qu’en attendant l’ouverture officielle du mercato estival, d’autres grands clubs européens ne se lancent dans la course avec des offres financières plus alléchantes.