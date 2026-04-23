La Juventus sait pertinemment qu’elle n’est pas seule sur les traces de l’ancien Monégasque. Depuis longtemps, le FC Barcelone est pressenti pour recruter Silva, et l’attrait du Camp Nou demeure un facteur déterminant dans la décision du joueur. Si Benfica et Galatasaray ont aussi manifesté leur intérêt, la course semble désormais se résumer à un duel entre le Barça et la Juve.

Ce choix s’explique avant tout par la volonté de l’international portugais de continuer à jouer au plus haut niveau la saison prochaine, afin de demeurer une pièce maîtresse aussi bien pour son club que pour son pays, alors qu’il aborde la dernière ligne droite de sa carrière.