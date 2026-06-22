Après avoir relancé sa carrière à l’Udinese, où il a terminé la saison dernière avec 5 buts et 5 passes décisives, Nicolò Zaniolo se retrouve au cœur du marché des transferts. Le club frioulan vient de racheter son contrat au Galatasaray pour environ 5 millions d’euros, mais la renégociation de son contrat est au point mort en raison d’un écart sur le salaire : entre l’offre et la demande, il y a un écart d’environ 600 000 à 700 000 euros par saison.





Une rencontre décisive entre l’entourage du joueur et la famille Pozzo est prévue cette semaine, rapporte Tuttosport. Pour l’instant, une rupture n’est pas exclue, un scénario qui ouvrirait la voie à un transfert.



