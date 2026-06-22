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grafica ZanioloGetty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus s’active pour Zaniolo : Adzic et Cabal envisagés comme contreparties pour l’Udinese

Juventus FC
Mercato
Udinese
N. Zaniolo

L'Udinese a levé l'option d'achat auprès de Galatasaray, mais les discussions pour prolonger son contrat sont au point mort.

Après avoir relancé sa carrière à l’Udinese, où il a terminé la saison dernière avec 5 buts et 5 passes décisives, Nicolò Zaniolo se retrouve au cœur du marché des transferts. Le club frioulan vient de racheter son contrat au Galatasaray pour environ 5 millions d’euros, mais la renégociation de son contrat est au point mort en raison d’un écart sur le salaire : entre l’offre et la demande, il y a un écart d’environ 600 000 à 700 000 euros par saison.


Une rencontre décisive entre l’entourage du joueur et la famille Pozzo est prévue cette semaine, rapporte Tuttosport. Pour l’instant, une rupture n’est pas exclue, un scénario qui ouvrirait la voie à un transfert.


  • La Juventus surveille de près l’évolution du dossier. Estimé à environ 15 millions d’euros, le montant du transfert est considéré comme abordable, et le quotidien turinois évoquemême l’inclusion de contreparties techniques, comme Adzic ou Cabal, pour faciliter la transaction. Le jeune milieu offensif, né en 1999, attire également le Como de Fabregas, qui cherche à recruter des joueurs italiens en vue des compétitions européennes.


    Zaniolo demeure l’une des options étudiées par la Juve pour le poste de milieu offensif, aux côtés du « rêve » Brahim Díaz, devenu la priorité de Luciano Spalletti après l’échec du transfert de Bernardo Silva. Une certitude se dessine toutefois : sans revalorisation salariale, le joueur quittera Udine, sa priorité étant de rester en Serie A.



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