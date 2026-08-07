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La Juventus s’accorde sur les conditions personnelles avec une star de la Coupe du monde, alors que des géants de Premier League passent à côté
La Juventus trouve un accord pour Lucumi
La Juventus a franchi une étape importante dans le dossier Lucumi, en se rapprochant nettement d’une signature en provenance de Bologne. Le club turinois est parvenu à trouver un accord de principe avec le joueur en vue d’un transfert cet été.
Selon Tuttosport, Lucumi a toujours placé la Juventus en tête de ses préférences. Il a clairement fait d’un transfert chez les Bianconeri sa priorité, malgré des prises de contact exploratoires de Chelsea et de Manchester United. La venue du Colombien représente un renfort majeur pour la Juventus, qui continue de renforcer son effectif. L’arrivée du défenseur apporterait à son arrière-garde une qualité confirmée en Serie A ainsi qu’une expérience internationale.
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Refusant les richesses de la Premier League
L’aspect le plus marquant de l’accord est la volonté de Lucumi de repousser des offres financières nettement plus lucratives. Nottingham Forest aurait été prêt à lui verser environ 1 M€ net de plus par an.
Cependant, l’international colombien aurait décidé d’accepter un contrat de cinq ans avec la Juventus, d’une valeur de 2,5 M€ par saison, plus des bonus. Il aurait été fortement impressionné par la détermination du club à obtenir sa signature. Pour le défenseur central, le projet sportif a tout simplement pesé plus lourd que les incitations financières supplémentaires. La perspective de rejoindre un plus grand club, de jouer en coupe d’Europe et de rester en Italie s’est révélée décisive dans sa décision finale.
Spalletti donne la priorité à la star de la Coupe du monde
La cote de Lucumi a considérablement grimpé après ses performances autoritaires lors de la récente Coupe du monde. Il a particulièrement impressionné les observateurs en muselant Cristiano Ronaldo lors d’un match crucial de la phase de groupes. Ces prestations marquantes ont immédiatement retenu l’attention de l’entraîneur principal de la Juventus, Luciano Spalletti. Le technicien a rapidement fait de l’imposant défenseur une priorité absolue pour renforcer son secteur défensif avant la nouvelle saison.
Bologne avait initialement protégé son joueur vedette avec une clause libératoire de 28 M€, arrivée à expiration à la mi-juillet. Le club valorise désormais le défenseur central à un minimum de 25 M€, mais doit composer avec une situation contractuelle délicate.
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Une nouvelle approche est attendue prochainement
Le principal point de blocage se situe désormais directement dans les négociations entre les deux clubs. Lucumi entrant dans les dix derniers mois de son contrat, Bologne ne peut pas faire grimper le prix demandé de manière excessive sans risquer de le perdre gratuitement l’été prochain.
La Juventus a déjà vu son offre d’ouverture de 17 M€ rapidement repoussée par Bologne. Le club turinois prépare actuellement une nouvelle approche pour tester la détermination de Bologne. Pour combler l’écart d’évaluation, la Juventus pourrait proposer son compatriote Juan Cabal comme contrepartie partielle dans l’opération. Avec un joueur pleinement convaincu, un discret optimisme règne à Turin quant à la finalisation prochaine d’un accord.
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