La Juventus a franchi une étape importante dans le dossier Lucumi, en se rapprochant nettement d’une signature en provenance de Bologne. Le club turinois est parvenu à trouver un accord de principe avec le joueur en vue d’un transfert cet été.

Selon Tuttosport, Lucumi a toujours placé la Juventus en tête de ses préférences. Il a clairement fait d’un transfert chez les Bianconeri sa priorité, malgré des prises de contact exploratoires de Chelsea et de Manchester United. La venue du Colombien représente un renfort majeur pour la Juventus, qui continue de renforcer son effectif. L’arrivée du défenseur apporterait à son arrière-garde une qualité confirmée en Serie A ainsi qu’une expérience internationale.