87' BUT - Cambiaso sert Boga en retrait, à l'entrée de la surface. Depuis le même endroit qu'Alajbegovic, il déclenche lui aussi une frappe enroulée du droit qui termine au fond des filets près du poteau opposé et bat Meret.

75' NAPOLI À 10 - Marianucci marche nettement sur le pied de Cabal, ce qui pousse Sozza à sortir le carton jaune. C'est son deuxième : il reçoit donc un carton rouge.

74' OCCASION - Boga sert Koopmeiners, qui atteint seul la ligne de fond et centre dans la surface, où Woltemade tombe au contact d'Olivera.

70' BUT - But splendide d'Alajbegovic ! Zhegrova échappe au pressing du Napoli et se projette vers l'avant avant de servir le meneur de jeu bosnien sur la droite. Celui-ci ne se pose pas de questions et décoche une frappe croisée puissante qui heurte le poteau à la gauche de Meret avant de finir au fond des filets.

58' QUELLE ERREUR ! - Énorme erreur de Lucumì qui, pressé par Politano, tombe et, en taclant, renvoie le ballon trop court vers Vicario. L'ailier du Napoli se précipite dessus, mais Vicario le devance au dernier moment grâce à une sortie désespérée et s'empare du ballon.

45+2' OCCASION - Cette fois, c'est Meret qui signe un superbe arrêt. Alajbegovic prend l'initiative juste à l'intérieur de la surface et tente une frappe croisée, mais le gardien du Napoli, très réactif, plonge sur sa gauche et repousse le ballon.

31' OCCASION - Changement de camp, même scénario : Kolo Muani atteint la ligne de fond et adresse un centre en retrait, dans les airs, à Alajbegovic. Seul, ce dernier ajuste sa reprise, mais sa frappe du droit passe de peu au-dessus.

30' OCCASION - Anguissa récupère le ballon et lance Politano, qui centre vers Lang. Sa frappe, alors qu'il semblait certain de marquer, passe au-dessus.

28' POTEAU - Sur un centre venu de la droite, le ballon ricoche sur Cabal et s'écrase sur le poteau à la droite de Meret. Dans la suite de l'action, Cabal tombe dans la surface et réclame un penalty pour un contact avec Olivera.

16' OCCASION - Corner tiré par Koopmeiners : au centre de la surface, Lucumì touche le ballon du genou et l'envoie de peu au-dessus.

11' KOOPMEINERS RISQUE LE ROUGE - Mauvaise intervention de Koopmeiners qui, en tentant de prendre le ballon à Anguissa, le touche d'abord au mollet, puis à la cheville. Sozza ne lui donne même pas de carton jaune, alors que le Napoli réclamait le rouge (LIRE ICI L'ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES)

7' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour le Napoli. Une action insistante sur la droite débouche sur un centre de Politano. Au centre de la surface, Lucca prend bien position face à Bremer et place une tête, mais Vicario réalise un superbe arrêt et détourne en corner, préservant le score.

0' Coup d'envoi à 20 h 45 à l'Allianz Stadium de Turin.

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