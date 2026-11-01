Ce devait être le match du déclic, celui qui relancerait les ambitions de l’équipe victorieuse au coup de sifflet final. Et la victoire 2-0 de la Juventus contre Napoli à l’Allianz Stadium de Turin, lors de la 10e journée de Serie A 2026/2027, permet à Luciano Spalletti de faire taire les critiques, de ramener son équipe à six points de la zone Ligue des champions, objectif concret de la saison, et d’apaiser la contestation d’une partie des supporters, qui avaient encore vivement attaqué l’équipe avant le match.
Les deux buts extraordinaires, presque identiques, d’Alajbegovic et de Boga aux 70e et 87e minutes permettent à la Juventus non seulement de renouer avec la victoire après son déplacement désastreux à Gênes contre le Genoa en milieu de semaine, mais aussi de redonner des certitudes et de la confiance à l’entraîneur, qui a encore changé de système, à l’équipe et à des talents comme le Bosnien, enfin décisif.
De son côté, Massimiliano Allegri a de quoi pleurer toutes les larmes de son corps. Suspendu et relégué en tribune pour ce match face à son ancien club, il a vécu une journée extrêmement compliquée, à commencer par le forfait de dernière minute de Rasmus Hojlund en raison d’une grippe. Sont venues ensuite les protestations après l’intervention de Koopmeiners sur Anguissa, à la limite du carton rouge, puis les problèmes de Di Lorenzo et De Bruyne à la mi-temps, avant l’expulsion de Marianucci, entre les deux superbes actions des ailiers de la Juventus.
Le succès contre Monza en milieu de semaine est donc déjà oublié. Cette défaite replace Napoli à neuf points d’une place qualificative pour la Ligue des champions et à 14 points de la Lazio, leader du championnat. La course au Scudetto, objectif affiché en début de saison, semble aujourd’hui un mirage très lointain.
JUVENTUS-NAPOLI 2-0
BUTEURS : 70e Alajbegovic (J), 87e Boga (J)