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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

La Juventus répond aux critiques et enfonce Naples (2-0) : Spalletti à 6 points de la zone Ligue des champions, Allegri reste 8e au classement

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Serie A
Juventus FC vs SSC Naples

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Ce devait être le match du tournant, celui qui relancerait les ambitions de l’équipe victorieuse au coup de sifflet final. Et la victoire 2-0 de la Juventus face à Napoli à l’Allianz Stadium de Turin, lors de la 10e journée de Serie A 2026-2027, permet à Luciano Spalletti de faire taire les critiques, de ramener son équipe à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions, objectif concret de la saison, et de faire taire aussi la contestation d’une partie des supporters, qui s’en étaient pris durement à l’équipe avant même le match.

Les deux superbes buts presque identiques d’Alajbegovic et de Boga, aux 70e et 87e minutes, permettent en effet à la Juventus de renouer avec la victoire après son déplacement désastreux à Gênes contre le Genoa en milieu de semaine. Ils redonnent aussi des certitudes et de la confiance à l’entraîneur, qui a encore changé de système, ainsi qu’à l’équipe et à des talents comme le Bosnien, enfin décisif.

Le suspendu Massimiliano Allegri, relégué en tribune pour ce match face à son ancien club, a de quoi pleurer. Il a vécu une journée très compliquée dans chacun de ses choix, du forfait de dernière minute de Rasmus Hojlund en raison d’une grippe aux problèmes de Di Lorenzo et De Bruyne à la pause, en passant par les protestations après l’intervention de Koopmeiners sur Anguissa, à la limite du carton rouge. Puis est venue l’expulsion de Marianucci, entre les deux gestes splendides des ailiers de la Juventus.

Le succès contre Monza en milieu de semaine est déjà oublié. Cette défaite laisse Napoli à neuf points d’une place qualificative pour la Ligue des champions et à 14 points de la Lazio, leader du championnat. La lutte pour le Scudetto, objectif affiché en début de saison, ressemble aujourd’hui à un mirage très lointain.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

BUTEURS : 70e Alajbegovic (J), 87e Boga (J)

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    87' BUT - Cambiaso sert en retrait Boga à l'entrée de la surface. Depuis la même zone qu'Alajbegovic, celui-ci déclenche à son tour une frappe enroulée du droit qui se loge près du poteau opposé et trompe Meret.

    75' NAPOLI À 10 - Marianucci marche nettement sur le pied de Cabal, ce qui oblige Sozza à sortir le carton jaune. C'est son deuxième avertissement : il reçoit donc un carton rouge.

    74' OCCASION - Boga sert Koopmeiners, qui atteint seul la ligne de fond et centre dans la surface, où Woltemade tombe après un contact avec Olivera.

    70' BUT - But splendide d'Alajbegovic ! Zhegrova échappe au pressing du Napoli et se projette vers l'avant avant de servir le meneur de jeu bosnien sur la droite. Celui-ci ne se pose pas de question et décoche une frappe croisée puissante qui heurte le poteau à la gauche de Meret avant de finir au fond des filets.

    58' QUELLE ERREUR ! - Énorme erreur de Lucumì qui, pressé par Politano, tombe et repousse le ballon en glissant, trop mollement vers Vicario. L'ailier du Napoli se précipite sur le ballon, mais Vicario le devance au dernier moment grâce à une sortie désespérée et s'empare nettement du ballon.

    45+2' OCCASION - Cette fois, c'est Meret qui réalise une parade exceptionnelle. Alajbegovic prend sa chance juste à l'intérieur de la surface et décoche une frappe croisée, mais le gardien du Napoli, très réactif, se détend sur sa gauche et repousse le ballon.

    31' OCCASION - Changement de côté et même scénario : Kolo Muani atteint la ligne de fond et adresse un centre en retrait, en hauteur, pour Alajbegovic. Seul, celui-ci ajuste sa reprise, mais sa frappe du droit passe de peu au-dessus.

    30' OCCASION - Anguissa récupère le ballon et lance Politano, qui centre vers Lang. Sa frappe, alors qu'il semblait assuré de marquer, passe au-dessus.

    28' POTEAU - Sur un centre venu de la droite, le ballon ricoche sur Cabal et s'écrase sur le poteau à la droite de Meret. Dans la suite de l'action, Cabal tombe dans la surface et réclame un penalty pour un contact avec Olivera.

    16' OCCASION - Corner tiré par Koopmeiners : au centre de la surface, Lucumì touche le ballon du genou et l'envoie de peu au-dessus.

    11' KOOPMEINERS RISQUE L'EXPULSION - Grosse faute de Koopmeiners qui, en tentant de prendre le ballon à Anguissa, le touche d'abord au mollet, puis à la cheville. Sozza ne lui donne même pas de carton jaune, alors que le Napoli réclamait le rouge (LIRE ICI L'ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES)

    7' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour le Napoli, au terme d'une action soutenue sur la droite qui débouche sur un centre de Politano. Au centre de la surface, Lucca se place bien au duel avec Bremer et reprend de la tête, mais Vicario réalise une superbe parade et détourne en corner pour préserver le score.

    0' Coup d'envoi à partir de 20 h 45 à l'Allianz Stadium de Turin.

    TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Juventus-Napoli : la feuille de match

    Juventus-Napoli 2-0

    Buteurs : 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso) ; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti) ; Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Remplaçants : Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Entraîneur : Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema) ; Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay ; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Remplaçants : Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entraîneur : Allegri.

    Entraîneur : Allegri.

    Arbitre : Sozza

    Avertissements : Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Expulsion : Marianucci (deuxième carton jaune) (N)

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