Ce devait être le match du tournant, celui qui relancerait les ambitions de l’équipe victorieuse au coup de sifflet final. Et la victoire 2-0 de la Juventus face à Napoli à l’Allianz Stadium de Turin, lors de la 10e journée de Serie A 2026-2027, permet à Luciano Spalletti de faire taire les critiques, de ramener son équipe à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions, objectif concret de la saison, et de faire taire aussi la contestation d’une partie des supporters, qui s’en étaient pris durement à l’équipe avant même le match.
Les deux superbes buts presque identiques d’Alajbegovic et de Boga, aux 70e et 87e minutes, permettent en effet à la Juventus de renouer avec la victoire après son déplacement désastreux à Gênes contre le Genoa en milieu de semaine. Ils redonnent aussi des certitudes et de la confiance à l’entraîneur, qui a encore changé de système, ainsi qu’à l’équipe et à des talents comme le Bosnien, enfin décisif.
Le suspendu Massimiliano Allegri, relégué en tribune pour ce match face à son ancien club, a de quoi pleurer. Il a vécu une journée très compliquée dans chacun de ses choix, du forfait de dernière minute de Rasmus Hojlund en raison d’une grippe aux problèmes de Di Lorenzo et De Bruyne à la pause, en passant par les protestations après l’intervention de Koopmeiners sur Anguissa, à la limite du carton rouge. Puis est venue l’expulsion de Marianucci, entre les deux gestes splendides des ailiers de la Juventus.
Le succès contre Monza en milieu de semaine est déjà oublié. Cette défaite laisse Napoli à neuf points d’une place qualificative pour la Ligue des champions et à 14 points de la Lazio, leader du championnat. La lutte pour le Scudetto, objectif affiché en début de saison, ressemble aujourd’hui à un mirage très lointain.
JUVENTUS-NAPOLI 2-0
BUTEURS : 70e Alajbegovic (J), 87e Boga (J)