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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

La Juventus répond aux critiques et enfonce le Napoli (2-0) : Spalletti à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions, Allegri reste 8e au classement

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Juventus FC vs SSC Naples

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Ce devait être le match du tournant, celui qui relancerait les ambitions de l’équipe victorieuse au coup de sifflet final. Et le succès 2-0 de la Juventus face à Napoli, à l’Allianz Stadium de Turin lors de la 10e journée de Serie A 2026/2027, permet à Luciano Spalletti de faire taire les critiques, de ramener son équipe à six points de la zone Ligue des champions, objectif concret de la saison, et de réduire au silence une partie des supporters qui avaient encore vivement pris l’équipe à partie avant le match.

Les deux buts extraordinaires et presque identiques d’Alajbegovic et de Boga, aux 70e et 87e minutes, permettent à la Juventus de renouer avec la victoire après son déplacement désastreux de milieu de semaine à Gênes contre le Genoa. Ils redonnent aussi des certitudes et de la confiance à l’entraîneur, une nouvelle fois à l’origine d’un changement de système, ainsi qu’à l’équipe et à des talents comme le Bosnien, enfin décisif.

De quoi faire pleurer Massimiliano Allegri, suspendu et relégué en tribune pour ce match face à son ancien club. Chacun de ses choix s’est inscrit dans une journée particulièrement compliquée : le forfait de dernière minute de Rasmus Hojlund pour cause de grippe, les protestations après l’intervention de Koopmeiners sur Anguissa, à la limite du carton rouge, puis les problèmes de Di Lorenzo et De Bruyne à la pause, avant l’expulsion de Marianucci, survenue entre les deux superbes actions des ailiers de la Juventus.

Le succès contre Monza en milieu de semaine est déjà oublié. Cette défaite repousse le Napoli à neuf points d’une place en Ligue des champions et à 14 points de la Lazio, leader du classement. La course au titre de Serie A, objectif affiché en début de saison, semble aujourd’hui un mirage bien lointain.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

BUTEURS : 70e Alajbegovic (J), 87e Boga (J)

  • Buts et temps forts

    87' BUT - Cambiaso sert en retrait Boga à l'entrée de la surface. Du même endroit qu'Alajbegovic, il déclenche lui aussi une frappe enroulée du droit qui finit au fond des filets, près du poteau opposé, et trompe Meret.

    75' NAPOLI À 10 - Marianucci marche clairement sur le pied de Cabal, ce qui pousse Sozza à sortir le carton jaune. C'est son deuxième : il est expulsé.

    74' OCCASION - Boga sert Koopmeiners, qui arrive seul près de la ligne de but et centre dans la surface, où Woltemade tombe au contact d'Olivera.

    70' BUT - Quel but splendide d'Alajbegovic ! Zhegrova échappe au pressing de Napoli et se projette vers l'avant avant de servir, dans l'axe droit, le meneur de jeu bosnien. Celui-ci ne se pose pas de questions et décoche une frappe puissante croisée qui touche le poteau à la gauche de Meret avant de finir au fond des filets.

    58' QUELLE ERREUR ! - Terrible erreur de Lucumì qui, pressé par Politano, tombe et dégage en glissant un ballon trop court vers Vicario. L'ailier de Napoli se précipite sur le ballon, mais Vicario le devance au dernier moment grâce à une sortie désespérée et s'empare du ballon.

    45+2' OCCASION - Cette fois, c'est Meret qui réalise une parade exceptionnelle. Alajbegovic prend l'initiative juste à l'intérieur de la surface et frappe en croisant son tir, mais le gardien de Napoli, très réactif, plonge sur sa gauche et repousse le ballon.

    31' OCCASION - Changement de camp et même scénario : Kolo Muani arrive près de la ligne de but et adresse un centre haut en retrait à Alajbegovic. Seul, celui-ci se met en position pour frapper, mais son tir du droit passe de peu au-dessus.

    30' OCCASION - Anguissa récupère le ballon et lance Politano, qui centre pour Lang. Sa frappe, qui semblait imparable, passe au-dessus.

    28' POTEAU - Sur un centre venu de la droite, le ballon rebondit sur le corps de Cabal et heurte le poteau à la droite de Meret. Dans la suite de l'action, Cabal tombe dans la surface et réclame un penalty après un contact avec Olivera.

    16' OCCASION - Corner tiré par Koopmeiners et reprise du genou de Lucumì au centre de la surface : le ballon passe de peu au-dessus.

    11' KOOPMEINERS RISQUE L'EXPULSION - Mauvaise intervention de Koopmeiners, qui touche d'abord le mollet puis la cheville d'Anguissa en tentant de lui prendre le ballon. Sozza ne sort même pas de carton jaune, alors que Napoli réclamait un rouge (LISEZ ICI L'ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES)

    7' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour Napoli, au terme d'une action insistante sur la droite qui débouche sur un centre de Politano. Au centre de la surface, Lucca se place bien au duel avec Bremer et reprend de la tête, mais Vicario réalise une superbe parade et détourne le ballon en corner pour préserver le score.

    0' Coup d'envoi à partir de 20 h 45 à l'Allianz Stadium de Turin.

    RETROUVEZ ICI TOUTES LES INFORMATIONS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE

  • Juventus-Napoli : la feuille de match

    Juventus-Napoli 2-0

    Buteurs : 70e Alajbegovic (J), 87e Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi (71e Kelly), Cabal (82e Cambiaso) ; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46e Gatti) ; Alajbegovic (71e Boga), Woltemade, Kolo Muani (59e Zhegrova).

    Remplaçants : Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Entraîneur : Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo (46e Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78e Beukema) ; Anguissa (79e Giovane), De Bruyne (46e Gilmour), McTominay ; Politano (61e Vergara), Lucca, Lang.

    Remplaçants : Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entraîneur : Allegri.

    Entraîneur : Allegri.

    Arbitre : Sozza

    Avertis : Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Expulsé : Marianucci (deux cartons jaunes) (N)

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