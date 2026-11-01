87' BUT - Cambiaso sert en retrait Boga à l'entrée de la surface. Du même endroit qu'Alajbegovic, il déclenche lui aussi une frappe enroulée du droit qui finit au fond des filets, près du poteau opposé, et trompe Meret.

75' NAPOLI À 10 - Marianucci marche clairement sur le pied de Cabal, ce qui pousse Sozza à sortir le carton jaune. C'est son deuxième : il est expulsé.

74' OCCASION - Boga sert Koopmeiners, qui arrive seul près de la ligne de but et centre dans la surface, où Woltemade tombe au contact d'Olivera.

70' BUT - Quel but splendide d'Alajbegovic ! Zhegrova échappe au pressing de Napoli et se projette vers l'avant avant de servir, dans l'axe droit, le meneur de jeu bosnien. Celui-ci ne se pose pas de questions et décoche une frappe puissante croisée qui touche le poteau à la gauche de Meret avant de finir au fond des filets.

58' QUELLE ERREUR ! - Terrible erreur de Lucumì qui, pressé par Politano, tombe et dégage en glissant un ballon trop court vers Vicario. L'ailier de Napoli se précipite sur le ballon, mais Vicario le devance au dernier moment grâce à une sortie désespérée et s'empare du ballon.

45+2' OCCASION - Cette fois, c'est Meret qui réalise une parade exceptionnelle. Alajbegovic prend l'initiative juste à l'intérieur de la surface et frappe en croisant son tir, mais le gardien de Napoli, très réactif, plonge sur sa gauche et repousse le ballon.

31' OCCASION - Changement de camp et même scénario : Kolo Muani arrive près de la ligne de but et adresse un centre haut en retrait à Alajbegovic. Seul, celui-ci se met en position pour frapper, mais son tir du droit passe de peu au-dessus.

30' OCCASION - Anguissa récupère le ballon et lance Politano, qui centre pour Lang. Sa frappe, qui semblait imparable, passe au-dessus.

28' POTEAU - Sur un centre venu de la droite, le ballon rebondit sur le corps de Cabal et heurte le poteau à la droite de Meret. Dans la suite de l'action, Cabal tombe dans la surface et réclame un penalty après un contact avec Olivera.

16' OCCASION - Corner tiré par Koopmeiners et reprise du genou de Lucumì au centre de la surface : le ballon passe de peu au-dessus.

11' KOOPMEINERS RISQUE L'EXPULSION - Mauvaise intervention de Koopmeiners, qui touche d'abord le mollet puis la cheville d'Anguissa en tentant de lui prendre le ballon. Sozza ne sort même pas de carton jaune, alors que Napoli réclamait un rouge (LISEZ ICI L'ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES)

7' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour Napoli, au terme d'une action insistante sur la droite qui débouche sur un centre de Politano. Au centre de la surface, Lucca se place bien au duel avec Bremer et reprend de la tête, mais Vicario réalise une superbe parade et détourne le ballon en corner pour préserver le score.

0' Coup d'envoi à partir de 20 h 45 à l'Allianz Stadium de Turin.

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