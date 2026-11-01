Ce devait être le match du tournant, celui qui relancerait les ambitions de l’équipe victorieuse au coup de sifflet final. Et le succès 2-0 de la Juventus face à Napoli, à l’Allianz Stadium de Turin lors de la 10e journée de Serie A 2026/2027, permet à Luciano Spalletti de faire taire les critiques, de ramener son équipe à six points de la zone Ligue des champions, objectif concret de la saison, et de réduire au silence une partie des supporters qui avaient encore vivement pris l’équipe à partie avant le match.
Les deux buts extraordinaires et presque identiques d’Alajbegovic et de Boga, aux 70e et 87e minutes, permettent à la Juventus de renouer avec la victoire après son déplacement désastreux de milieu de semaine à Gênes contre le Genoa. Ils redonnent aussi des certitudes et de la confiance à l’entraîneur, une nouvelle fois à l’origine d’un changement de système, ainsi qu’à l’équipe et à des talents comme le Bosnien, enfin décisif.
De quoi faire pleurer Massimiliano Allegri, suspendu et relégué en tribune pour ce match face à son ancien club. Chacun de ses choix s’est inscrit dans une journée particulièrement compliquée : le forfait de dernière minute de Rasmus Hojlund pour cause de grippe, les protestations après l’intervention de Koopmeiners sur Anguissa, à la limite du carton rouge, puis les problèmes de Di Lorenzo et De Bruyne à la pause, avant l’expulsion de Marianucci, survenue entre les deux superbes actions des ailiers de la Juventus.
Le succès contre Monza en milieu de semaine est déjà oublié. Cette défaite repousse le Napoli à neuf points d’une place en Ligue des champions et à 14 points de la Lazio, leader du classement. La course au titre de Serie A, objectif affiché en début de saison, semble aujourd’hui un mirage bien lointain.
JUVENTUS-NAPOLI 2-0
BUTEURS : 70e Alajbegovic (J), 87e Boga (J)