Les négociations entre la Juventus et l’Atlético Madrid concernant Sorloth se poursuivent, lentement mais sûrement. Après le rejet d’une première offre de 22 millions d’euros, la Vieille Dame est revenue à la charge avec 25 millions, une somme qui ne suffit toujours pas à convaincre les Colchoneros, estimant le joueur à 40 millions. L’écart demeure important, mais la porte reste ouverte si les Bianconeri augmentent leur offre et si les Madrilènes reviennent sur leurs exigences, scénario probable d’ici au 17 juin.





Entre-temps, l’attaquant né en 1995 s’est mis d’accord avec la Juve sur un contrat de 4 millions d’euros par saison jusqu’en 2029, avec une option pour une année supplémentaire. À Turin, où Spalletti a également échangé par téléphone avec Sorloth, l’optimisme prévaut quant à l’issue positive du dossier. L’Atlético l’avait recruté en 2024 auprès de Villarreal pour un montant fixe de 32 millions d’euros et le joueur est lié aux Colchoneros par un contrat de deux ans supplémentaires. À Madrid, l’attaquant de 30 ans a inscrit 43 buts en 103 matchs officiels.



