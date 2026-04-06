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La Juventus prend l'avantage sur Barcelone et Benfica dans la course au recrutement de Bernardo Silva, alors que le géant de la Serie A entame des négociations avec la star de Manchester City, qui s'apprête à quitter le club
La Juventus entame des négociations officielles
Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait fait une première démarche concrète pour Silva en contactant son agent, Jorge Mendes. Le grand club de Serie A s'apprêterait à proposer au meneur de jeu un contrat de trois ans, assorti d'une option pour une quatrième saison, d'une valeur comprise entre 7 et 8 millions d'euros par an. Son contrat avec Manchester City arrivant à échéance le 30 juin, les Bianconeri estiment pouvoir lui offrir le défi de haut niveau qu'il recherche. En entamant les négociations tôt, le club a pris une longueur d'avance sur ses rivaux pour s'assurer la signature tant convoitée.
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Une concurrence acharnée pour obtenir des signatures
Bien que le club turinois ait pris une longueur d'avance, la course pour s'attacher les services de ce joueur libre est loin d'être terminée. Barcelone le suit depuis plusieurs saisons, et il est révélateur qu'il ait prolongé son contrat en août 2023 afin de se laisser toutes les portes ouvertes en Espagne. De plus, Benfica a toujours rêvé de faire revenir chez lui ce produit de son centre de formation, tandis que le Paris Saint-Germain reste à l'affût en coulisses. Des offres très lucratives de la part de clubs saoudiens et d'équipes de la Major League Soccer – qui pourraient le réunir avec Lionel Messi à l'Inter Miami – constituent également des options viables. Cependant, la Juventus reste confiante dans son palmarès européen.
Remplacer un maestro irremplaçable
Trouver un successeur à un joueur qui a accumulé 450 apparitions et remporté six titres de champion national en neuf ans relève de la mission impossible. À l'issue de la victoire 4-0 contre Liverpool en FA Cup, l'entraîneur adjoint Pep Lijnders a confirmé le départ imminent du capitaine en déclarant : « Toute belle histoire a une fin. J'espère qu'il profitera pleinement de ces six dernières semaines et qu'il connaîtra une belle fin, car il le mérite. Et il mérite toute l'attention qui lui est due. »
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Et maintenant ?
Avant de se lancer dans une nouvelle aventure, le meneur de jeu reste entièrement concentré sur l'objectif de terminer son passage en Angleterre en beauté. Il est déterminé à aider son club actuel à réussir un retour au score difficile face à Arsenal afin de remporter un septième titre de Premier League, même s'il accuse actuellement un retard de neuf points. De plus, remporter un nouveau trophée de la FA Cup reste une priorité avant ses adieux émouvants, après avoir battu Liverpool en quarts de finale pour se qualifier pour une demi-finale contre Southampton.