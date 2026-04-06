La Juventus prend l'avantage sur Barcelone et Benfica dans la course au recrutement de Bernardo Silva, alors que le géant de la Serie A entame des négociations avec la star de Manchester City, qui s'apprête à quitter le club

Bien que le club turinois ait pris une longueur d'avance, la course pour s'attacher les services de ce joueur libre est loin d'être terminée. Barcelone le suit depuis plusieurs saisons, et il est révélateur qu'il ait prolongé son contrat en août 2023 afin de se laisser toutes les portes ouvertes en Espagne. De plus, Benfica a toujours rêvé de faire revenir chez lui ce produit de son centre de formation, tandis que le Paris Saint-Germain reste à l'affût en coulisses. Des offres très lucratives de la part de clubs saoudiens et d'équipes de la Major League Soccer – qui pourraient le réunir avec Lionel Messi à l'Inter Miami – constituent également des options viables. Cependant, la Juventus reste confiante dans son palmarès européen.